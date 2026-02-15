Alajuelense tiene bajas tan inesperadas como la lluvia

Óscar Ramírez no cuenta con dos futbolistas importantes para Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense juega este domingo 15 de febrero contra Sporting en el Estadio Alejandro Morera Soto. ¿Cómo sale el campeón nacional?

Esa pregunta se despejó apenas la institución rojinegra entregó su alineación estelar.

¿Adivina la formación? La primera decisión adoptada por Óscar “Macho” Ramírez es que Washington Ortega, Aarón Salazar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Deylan Paz, Alejandro Bran, Celso Borges, Jeison Lucumí, Creichel Pérez, Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar serán de la partida.

Como opciones de cambio, el “Macho” cuenta con Bayron Mora, Santiago van der Putten, José Alvarado, Elián Quesada, Isaac Badilla, Deylan Aguilar, Rashir Parkins, Malcon Pilone, Kenneth Vargas y Marcus Brown.

La Liga tiene bajas tan inesperadas como la lluvia. El club rojinegro reportó que Joel Campbell y Rónald Matarrita no se encuentran en lista porque presentan sobrecargas musculares. Eso mismo ocurre también con Anthony Hernández y Fernando Piñar.

Y como ya lo pudo notar, Rashir Parkins regresó a una convocatoria después de la lesión que lo hizo pasar por el quirófano antes de Navidad.

