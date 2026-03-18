Alajuelense se dio poco espacio para su duelo

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Uno de los planes de Liga Deportiva Alajuelense era montar contragolpes con Anthony Hernández, en el juego ante LAFC.

Liga Deportiva Alajuelense lo intentó con sus recursos y quedó muy cerca de forzar a LAFC a jugar los tiempos extra. A falta de minuto y medio para el final, llegó el gol definitivo con el que uno de los mejores equipos de la Major League Soccer (MLS) en la actualidad se dejó el triunfo y el pase a los cuartos de final en Concachampions.

Para algunos fue una triste historia, para otros fue el final que creían pero sin la goleada que imaginaban; y no falta quienes cuestionen la manera en la que la Liga encaró esta serie, defendiéndose prácticamente los 180 minutos.

A lo interno del grupo, se quedan con las palabras del técnico de LAFC, Marc Dos Santos, quien afirmó que al equipo californiano le costó la serie e incluso, elogió al club costarricense.

Para Alajuelense, este pulso contra LAFC dejó sentimientos encontrados, pero principalmente una clara sensación de duelo, que aseguran, tiene que ser pasajero. Y que solo se permitieron eso la noche del martes, porque todos saben que tienen que seguir.

“Estamos muy dolidos, el equipo está muy golpeado, creo que es un esfuerzo grande, el equipo entregó lo que tuvo que entregar, tuvimos personalidad y muchas cosas buenas que al final se nos van por un detalle, por un golazo de un equipo clase A, que no le podés dar ese espacio para que tome decisiones”, respondió Aarón Salazar en zona mixta ante una consulta de La Nación.

El defensor reiteró que a lo interno del vestuario, todos estaban golpeados tras el juego; pero a la vez, con el compromiso de reaccionar de inmediato.

“Somos profesionales y tenemos que saber manejar estas emociones. Ya desde este miércoles tenemos que pensar en Herediano”, subrayó, en vista de que la Liga visitará al Team el sábado.

Eddie Segura va a la disputa del balón con Fernando Piñar; mientras que Hugo Lloris observa la acción, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Fernando Piñar fue otro de los futbolistas que brindaron declaraciones y dijo que en cuanto a desatenciones, solo tuvieron una, la del final (pese a que el primer gol nació de un mal despeje de Guillermo Villalobos).

“Fallamos en darle espacio a ese jugador, pero al final creo que en lo personal y en lo grupal hicimos un gran partido los 90 minutos. Al final quedamos con esa espinita ahí, que podíamos corregir esos errores para seguir avanzando, pero no es así. El hubiera no existe y a pensar en lo que se viene”, comentó Fernando Piñar.

Celso Borges afirmó sentirse triste por el resultado en sí, pero que a la vez estaba muy orgulloso del equipo, y le gustó ver que la propia afición en el estadio lo reconoció.

“Salimos aplaudidos por nuestra gente después de haber perdido una serie, que yo me acuerde no sé cuándo fue la última vez que eso sucedió con un equipo costarricense. La gente se sintió identificada con nuestra manera de jugar, de competir y es una pena no haberles dado esa alegría al final”, opinó Celso Borges.

Celso Borges jugó los primeros 62 minutos en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC, en el Estadio Alejandro Morera Soto. (JOHN DURAN/John Durán)

Mientras que en las redes sociales de la Copa de Campeones de Concacaf, el defensor Santiago van der Putten dijo que perder siempre duele, pero que hay maneras de caer.

“No podemos reprocharnos nada, dimos la vida, morimos, en 180 minutos dimos toda la vida, todo lo que podíamos dar y más. Fue un golazo, qué podemos hacer...

”Fue un golazo y era la única manera en la que nos iban a romper el bloque y estamos con la frente en alto. Increíble, todo el mundo está aplaudiendo y la gente reconoce el esfuerzo de que lo dimos todo”, comentó Santiago van der Putten.

Alajuelense se despidió de la Copa de Campeones de Concacaf y ahora se concentra única y exclusivamente en el torneo local. Y su próximo partido será el sábado, contra Herediano.

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