Puro Deporte

Alajuelense se dio poco espacio para su duelo

Así opinan diferentes voces del camerino de Liga Deportiva Alajuelense sobre lo ocurrido ante LAFC

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Uno de los planes de Liga Deportiva Alajuelense era montar contragolpes con Anthony Hernández, en el juego ante LAFC. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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