Alajuelense se desahoga y se refugia en Fernando Gago

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Fernando Piñar se encargó de marcar al inquieto y habilidoso Denis Bouanga en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC.

Varios integrantes de Liga Deportiva Alajuelense necesitaban decir algo más en una transición breve, tras quedar fuera de la Copa de Campeones de Concacaf de una manera cruel y antes de concentrarse única y exclusivamente en su próximo partido. Y hasta salieron a colación unas palabras de Fernando Gago.

Esto fue antes del escándalo de indisciplina en el que están inmersos Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes no se entrenarán con el primer equipo hasta nuevo aviso.

Los rojinegros visitarán este sábado 21 de marzo a Herediano, en el Estadio Carlos Alvarado y en el camerino manudo, la mayoría comprendió que debían cambiar el chip de inmediato.

No era suficiente con lo que manifestaron Creichel Pérez, Rónald Matarrita, Aarón Salazar, Celso Borges y Fernando Piñar en la zona mixta posterior a la derrota contra LAFC; ni lo pronunciado por Santiago van der Putten en la zona flash, en declaraciones para las redes sociales de la Copa de Campeones de Concacaf.

Una cantidad importante de jugadores apostaron por un desahogo adicional y lo hicieron con mensajes mediante las redes sociales.

“Se aprende, se corrige y se trabaja, porque esto no acaba acá... Vamos juntos por lo que viene Alajuelense, agárrense”, publicó Rónald Matarrita en su cuenta de Instagram.

Washington Ortega también se pronunció y dijo sentirse con un dolor muy grande, pero que quería por ese medio agradecerles enormemente a todos los manudos por el apoyo incondicional.

“Nos toca levantarnos y seguir. Todos juntos saldremos adelante”, apuntó Washington Ortega.

Mientras que el capitán, Celso Borges, escribió unas palabras hablando por él, pero también en nombre de todos en la Liga.

“De parte de todo el grupo de jugadores hacia nuestra afición, gracias, por apoyarnos en esta serie durísima contra un gran rival. Salir aplaudidos a pesar de la derrota, demuestra que el camino que seguimos es correcto, aunque el resultado final no sea el que todos queríamos. Seguimos en pie y ahora enfocarnos de nuevo para el sábado”, mencionó Celso Borges en su Instagram.

En esa misma red social, Anthony Hernández reseñó: “Solo Dios sabe el por qué. Gracias afición por tanto. Nos vamos dolidos, pero los planes de Dios son perfectos, cabeza arriba y a seguir, que nos queda camino por recorrer”.

Alejandro Bran resumió su mensaje así, horas antes de verse inmiscuido en un escándalo: “Agradecido con la afición por alentar hasta el final”.

Liga Deportiva Alajuelense ahora se concentra en el campeonato nacional, luego de quedar fuera de la Copa de Campeones de Concacaf. Y Alejandro Bran está sancionado internamente. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En esa misma línea fueron las palabras de Aarón Salazar, al anotar: “Difícil de digerir, trago amargo. No hay tiempo que perder, a seguir trabajando juntos. Gracias a ustedes por alentar hasta el final”.

Santiago van der Putten aportó un mensaje más breve, pero con la fuerza que siempre se expresa: “Orgulloso de esta familia. Seguimos todos juntos”.

Elián Quesada publicó una fotografía del estadio en el partido entre Alajuelense y LAFC y simplemente dijo: “Mi familia”.

Mientras que Creichel Pérez expresó: “Orgulloso de todos. Gracias a la mejor afición del país, a seguir trabajando fuerte para lograr el objetivo”.

Pero no solo se manifestaron los jugadores a través de esa vía, también lo hizo Andrés Ramírez, el hijo de Óscar Ramírez, que trabaja como uno de los analistas de video del equipo y que a la vez es una mano derecha del “Macho”.

Lo que hizo fue compartir un video de Fernando Gago, que ahora dirige a la Universidad de Chile y en donde habla del término fracaso.

“En el deporte no hay la palabra fracaso. Imagínate que todos tenemos anhelo de ganar y todos tenemos anhelo de crecer y entonces creo que pasa muchísimo, de volver a intentarlo, de volver a seguir”, pronunció Fernando Gago en ese corto.

Un video en el que también comenta que eso lo está diciendo una persona que futbolísticamente se lesionó cinco veces, perdió final de Copa América, perdió final de Libertadores y semifinal de Champions. Y que a pesar de eso, no se considera un fracasado en el fútbol por haber perdido.

“Creo que son enseñanzas que dejan. Obviamente, que volvemos a hablar del sentimiento del hincha y, totalmente de acuerdo, que quiere ganar, pero hay formas de tratar de ganar”, pronunció el exjugador del Real Madrid, la Roma, Valencia, Boca Juniors y Vélez Sarsfield, en ese video del argentino colgado por Andrés Ramírez en una historia de Instagram.

Alajuelense reaparecerá en cancha este sábado, de visita ante Herediano, en un partido que cita a dos equipos que se encuentran en zona de clasificación en este momento.

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