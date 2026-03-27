Alajuelense rinde homenaje a futbolista que murió en trágico accidente

Liga Deportiva Alajuelense y Moravia posaron con la camisa que las leonas tenían en honor a Tatiana Moya.

El partido más reciente de las leonas de Liga Deportiva Alajuelense fue distinto a otros juegos. Las rojinegras esperaban a las integrantes de Moravia para darles un abrazo y hacerles saber que las acompañan en su dolor.

Fue el pasado 22 de febrero cuando la futbolista Tatiana Moya Valverde perdió la vida, producto de un trágico accidente automovilístico. Y ella parte de ese equipo que dirige Paul Mayorga.

La Liga le entregó a Moravia una camisa rojinegra personalizada, con el número 17 en la espalda y el nombre de esa jugadora que aunque ya no esté físicamente con el grupo, siempre será importante en el equipo.

También se tomó una fotografía con titulares y suplentes de los dos equipos y el saque inicial lo hizo la capitana de Moravia, María José Morales, como un tributo para esa jugadora que amaba el fútbol.

“Homenaje en honor a la memoria de Tatiana Moya. El fútbol nos une más allá de los colores, hoy rendimos respeto, solidaridad y acompañamiento a su familia, compañeras y club”, manifestó Alajuelense en sus redes sociales.

Después de eso, el partido comenzó y las leonas de la Liga se dejaron el triunfo por 6-0, con un triplete de Alexandra Pinell, un doblete de Yeslim Alvarado y un gol de Wyzangel López.

Otro momento especial se dio el 14 de marzo, en un partido donde Moravia indicó en sus redes sociales que aunque algunas personas lo pasen por alto, el fútbol es mucho más que un juego.

Moravia detalló que quiso rendir un homenaje muy especial a su querida Tati, una jugadora que dejó una huella profunda en cada integrante del club.

“Tuvimos el honor de compartir este momento con su mamá, a quien invitamos para hacerle entrega de una camiseta enmarcada, firmada por todo el equipo, como símbolo del cariño, el respeto y el recuerdo que siempre tendremos de ella”, reseñó Moravia.

En esa publicación en la cuenta de Facebook del equipo, aseguran que Tatiana no solo fue una gran jugadora, sino que fue una compañera que llenaba la cancha de alegría, entrega y pasión.

“Su sonrisa, su energía y su amor por este equipo vivirán siempre en nuestros corazones. Tu camiseta queda enmarcada, pero tu recuerdo vive para siempre en este equipo”, mencionó Moravia.

La jornada 8 del Torneo de Clausura 2026

La octava fecha del Torneo de Clausura 2026 del fútbol femenino arrancó con el triunfo de la Liga ante Moravia por 6-0.

Alexandra Pinell y Wyzangel López aportaron goles en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Moravia. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Este viernes habrá dos partidos. A las 7 p. m. será el juego entre Chorotega y Saprissa FF, en el Estadio Chorotega, en Nicoya; mientras que a las 8:15 p. m. arrancará el partido entre Sporting y Herediano, en el Estadio Puente Piedra.

La jornada se completará este sábado, a las 6 p. m., cuando el Municipal Pococí reciba a Dimas Escazú, en el Estadio Ebal Rodríguez.

En cuanto a la tabla de posiciones, la Liga marcha con un 100% de rendimiento. En ocho presentaciones, las leonas registran igual número de victorias. Es decir, tienen 24 puntos.

Con un juego menos, Saprissa FF es segundo, con 18 unidades, seguido por Sporting con 15 y Dimas Escazú con 12 puntos.

Pococí tiene 5 puntos al igual que Moravia, Chorotega registra 4 y Herediano apenas registra una unidad.

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