Alajuelense lamenta un sensible fallecimiento

En la Liga Deportiva Alajuelense están de luto por la muerte de la madre de uno de los integrantes del primer equipo.

“Todavía no veía el momento en que iba a escribir esto, pero te voy a extrañar mucho, Mamita, muchas gracias por absolutamente todo, por traerme a este mundo y junto con papi cuidarme por casi 36 años, gracias por cómo cuidó a mis hijas, por cómo las trataba, por cuando yo necesitaba algo y no importaba la hora, tú me ayudabas y por esperarme hasta altas horas de la noche o de madrugada cuando regresaba de algún partido para abrirme el portón para meter el carro”, escribió en su cuenta de Facebook, Mario Chaves, uno de los utileros de Alajuelense.

El cuadro manudo se solidarizó con Mario y en sus redes sociales publicó una esquela por la muerte de Ana Patricia González Flores.

“Futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento”, destacó la Liga.

En su mensaje de despedida en Facebook. Mario resaltó que su madre está mejor que ahora y al lado de Dios.

“Cuídanos a todos nosotros y sé que llegará el momento en que nos volvamos a encontrar y poder darte ese abrazo y ese beso que ahorita deseo darte, pero no puedo”, comentó Mario Chaves.

Alajuelense ganó el sábado de visita ante Sporting y ahora todos se unieron por la muerte de la madre de uno de los utileros. (albe)

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