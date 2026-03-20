Alajuelense guarda silencio ante el escándalo de indisciplina

Liga Deportiva Alajuelense no emitió un pronunciamiento institucional ni antes de conversar con Alejandro Bran y con Kenneth Vargas; ni después de la encerrona con los futbolistas, en la que se tomaron decisiones y se establecieron las sanciones por un nuevo escándalo de indisciplina en el club.

Si bien es cierto, el gerente deportivo Carlos Vela, conversó en vivo en el programa 120 Minutos de Monumental y en Teletica Radio, en el transcurso del día, la Liga no envio un comunicado oficial para sus asociados ni su afición en general, refiriéndose a la situación y la postura del club.

Tan solo, a las 8:40 a. m., Alajuelense respondió ante una consulta de La Nación, luego de que trascendiera el caso: “Estamos al tanto de lo ocurrido y procederemos a realizar la investigación correspondiente. Se analizará lo sucedido con base en el reglamento interno existente y se aplicará el mismo según corresponda”.

Pero a nivel institucional, ni en el sitio web, ni en sus redes sociales, Alajuelense se manifestó. Durante el día, el club posteó en su Facebook fotografías del entrenamiento de las leonas, de cara al partido de este viernes contra Dimas Escazú.

También colgó la programación de los partidos de liga menor. Y ya en la noche, promocionó el tour al Morera Soto y al Salón París.

Es decir, no ha habido una postura institucional como tal para conocimiento del liguismo, a excepción de lo dicho por Carlos Vela en esas entrevistas que concedió a las radios, y que estaban pactadas desde el día anterior.

Christian Sandoval y Gustavo López dijeron en Teletica Radio que le reconocían al mexicano que no canceló la entrevista, porque perfectamente podía hacerlo; pero que los atendió, a pesar de que estaba ese escándalo en pleno apogeo.

Lo mismo hizo minutos antes el periodista Rodolfo Mora en Monumental, al mencionar: “Cualquier otro pudo decir no me meto en broncas, de eso no hablo y nos deja guindando como decimos en Costa Rica, pero aquí estuvo con nosotros aclarando las dudas”.

La Nación tramitó una entrevista con Carlos Vela a través de la oficina de comunicación de la Liga.

Pero la respuesta fue que no se iban a referir al tema, y que esas conversaciones con las emisoras fue porque ya tenían el compromiso pactado desde el día anterior, y que fue una excepción.

Alajuelense ya tomó las primeras medidas con Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes no se entrenarán con el primer equipo hasta nuevo aviso. Las medidas no fueron anunciadas de manera públicas.

Los dos futbolistas tuvieron que darle la cara al grupo y ofrecerle una disculpa a todos sus compañeros. Además, deberán cancelar una multa, que al parecer, se trata de una cifra elevada.