Alajuelense da a conocer lesión de otro futbolista

Liga Deportiva Alajuelense tiene una baja de un jugador de campo que es habitual en la formación de Óscar Ramírez

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. Xelajú
Liga Deportiva Alajuelense recupera a algunos jugadores y otros se lesionan. Según Óscar Ramírez, eso es normal en este momento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







