Alajuelense da a conocer lesión de otro futbolista

Liga Deportiva Alajuelense recupera a algunos jugadores y otros se lesionan. Según Óscar Ramírez, eso es normal en este momento.

Liga Deportiva Alajuelense no solo reporta la ausencia de Washington Ortega y Doryan Rodríguez por lesión. Al entregarse las formaciones para el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf ante Xelajú, que empezará a las 8:06 p. m., se conoció el caso de otro futbolista que es baja en el cuadro rojinegro.

Se trata del colombiano Jeison Lucumí, quien es uno de los jugadores habituales en el esquema de Óscar “Macho” Ramírez y que fue reportado por el vigente bicampeón de Centroamérica con “una sobrecarga muscular”.

La Liga no indicó cuánto tiempo estará fuera el cafetero, quien el domingo anterior asistió a Ronaldo Cisneros para el segundo gol de los manudos contra Sporting, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Jeison Lucumí es baja en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú, en el primer partido de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En este artículo podrá seguir las principales incidencias del duelo entre Alajuelense y Xelajú, en la lucha por la corona de Centroamérica, una final en la que el León aspira al tricampeonato.

