Puro Deporte

Alajuelense cruza los dedos para que no le llegue una mala noticia

A Liga Deportiva Alajuelense le quedó una secuela luego de la serie contra LAFC en Concachampions

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Alexis Gamboa se lesionó en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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