Alajuelense cruza los dedos para que no le llegue una mala noticia

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alexis Gamboa se lesionó en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC.

Liga Deportiva Alajuelense no solo se despidió de la Copa de Campeones de Concacaf contra LAFC en el Estadio Alejandro Morera Soto.

En ese partido, el equipo rojinegro se quedó sin su mejor defensa central, producto de una lesión que ocurrió muy pronto en el partido.

Todavía no hay un parte médico sobre qué tiene el futbolista rojinegro. Según indicó la ofina de prensa de la Liga, se está a la espera de que al futbolista le practiquen unos exámenes.

Fue en el minuto 13 del partido entre Alajuelense y LAFC cuando Alexis Gamboa se lesionó. Lo atendieron de inmediato y muy rápido salió del partido.

El espigado futbolista iba en camilla, con las manos en el rostro y llorando. En la transmisión de ESPN comentaron que posiblemente se trataba de un problema en la rodilla.

Al acabarse la primera parte al defensor se le vio caminar renqueando, con dificultad.

Lo mismo sucedió después del descanso, porque volvió a pasar por el campo para observar desde el banquillo el desenlace del partido, en el que LAFC se dejó la victoria en el último suspiro.

En un semestre donde se están presentando tantas lesiones en la mayoría de clubes, en Alajuelense cruzan los dedos para no recibir malas noticias.

En este momento, el campeón nacional tiene en recuperación a Kenneth Vargas y a Jeison Lucumí, por problemas musculares.

Malcon Pilone fue operado el 12 de marzo, luego de que sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial.

Ahora falta conocer el diagnóstico de Alexis Gamboa, quien posiblemente no esté disponible para el partido del sábado entre Herediano y la Liga.

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