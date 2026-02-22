Alajuelense confirma la lesión de Fernando Piñar

Fernando Piñar sufrió un fuerte golpe en el clásico, de momento no se piensa en una cirugía.

Al terminar el clásico contra el Deportivo Saprissa, el cuerpo médico de Liga Deportiva Alajuelense corrió con Fernando Piñar rumbo al hospital.​

“Está el codazo de Orlando Sinclair a Fernando Piñar, que va para el hospital en este momento porque tiene el pómulo sumamente hinchado, no sé si reventado o qué será”, dijo Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, al finalizar el compromiso.​

En la acción que detalló el jerarca rojinegro, los manudos reclamaron que el árbitro Keylor Herrera ni siquiera amonestó al jugador morado y que del VAR tampoco le avisaron sobre la acción.​

Tras los estudios médicos que le hicieron a Piñar, el club dio a conocer su estado de salud.​

“Luego de los estudios correspondientes, se confirma que el jugador presenta una fractura en el hueso maxilar a causa de un trauma. Piñar estará bajo supervisión constante del departamento médico”, informó el conjunto manudo.

En Alajuelense no se habla de cirugía para Fernando Piñar; esperan tenerlo pronto en los entrenamientos y, en el mejor de los casos, probablemente pueda entrenar y jugar con una máscara.​

Pero, de momento, tienen que esperar a que se desinflame el pómulo para ver cómo evoluciona.

