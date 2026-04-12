Alajuelense apela al triunfo frente a Sporting para llegar con confianza al clásico ante Saprissa

Alajuelense llega al clásico ante Saprissa con la confianza de haber ganado convincentemente al Sporting.

Triunfar como visitantes frente al Sporting FC y volver a meterse en la lucha por clasificar a las semifinales del Torneo Clausura 2026 le da confianza a los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense para encarar el clásico ante el Deportivo Saprissa.

Manudos y morados se enfrentarán el próximo domingo 19 de marzo a las 5 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto, en un duelo decisivo tanto para rojinegros como para saprissistas.

Con las anotaciones de Creichel Pérez y Kenneth Vargas, la Liga venció 0-2 a los griegos para sumar 22 puntos, superando al Municipal Liberia, que tiene 21, y retomando confianza a falta de tres fechas para que concluya la fase regular.

Precisamente, Creichel Pérez, quien fue figura ante el Sporting no solo por su anotación, sino también por su buen trabajo en cancha, aseguró que la victoria los motiva para enfrentar a su archirrival.

“El grupo necesitaba ganar, volver a las bases de mantener el marco en cero y anotar primero. Sabemos lo que nos estamos jugando y por eso era necesario hacer un buen partido y sentir que sí podemos”, manifestó Pérez tras el partido.

Creichel añadió que sacar un buen resultado en el clásico ante Saprissa será de suma importancia para las aspiraciones de meterse entre los cuatro primeros.

“Sabemos lo que nos estamos jugando. Este triunfo fue un plus para nosotros. Debemos seguir muy humildes, acatando las órdenes del profesor y hacer un buen partido para nuestros intereses”, indicó Pérez.

El volante rojinegro agregó que, después del duelo ante Guadalupe FC, donde igualaron 1-1 en casa, sabían que debían cambiar de actitud y pensar en ganar partido a partido, considerando que deben medirse a Saprissa, Puntarenas FC y cerrar ante Liberia.

Por su parte, Rashir Parkins confesó que ganar les da seguridad para mantenerse en la lucha por el boleto a las semifinales y que saben que no pueden fallar en los próximos compromisos.

“Estamos luchando por darle la alegría a nuestra afición. Vamos a luchar a muerte hasta el final. La verdad, el triunfo fue muy importante porque era un partido donde debíamos sacar un buen resultado para seguir peleando esa clasificación a las semifinales”, manifestó Parkins.

“La verdad, ganar antes de un clásico siempre es importante, por todo lo que se maneja alrededor de un partido como este. No podemos llegar con dudas y por eso ganar da confianza y seguridad, porque sabemos lo que significa. Hay que ganar para seguir en la pelea”, declaró Parkins.

Alajuelense podrá dedicar toda la semana a preparar este partido ante el archirrival, donde se jugará buena parte de sus opciones de estar en semifinales. Por su parte, Saprissa deberá encarar primero el duelo ante Sporting en Liberia, el próximo miércoles, por la final del Torneo de Copa.