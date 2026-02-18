Puro Deporte

Al ritmo de Denis Bouanga y Son Heung-Min: así anota el rival de Alajuelense en ‘Concachampions’

Vea los goles de LAFC ante Real España. El equipo californiano pronto jugará contra Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
LAFC fue una máquina de hacer goles en el Estadio Francisco Morazán contra Real España. Y ahí, Denis Bouanga y Son Heung-Min hicieron de las suyas.
