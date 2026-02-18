Al ritmo de Denis Bouanga y Son Heung-Min: así anota el rival de Alajuelense en ‘Concachampions’

LAFC fue una máquina de hacer goles en el Estadio Francisco Morazán contra Real España. Y ahí, Denis Bouanga y Son Heung-Min hicieron de las suyas.

Ni siquiera hace falta el segundo partido entre Los Ángeles FC (LAFC) y el Real España de Jeaustin Campos para saber que el equipo estadounidense será el rival de Liga Deportiva Alajuelense en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Después de esa victoria descomunal (1-6) que consiguió el equipo angelino en San Pedro Sula, Jeaustin Campos y sus hombres necesitarían más que un milagro para cambiar el rumbo de una serie que ya está sentenciada.

Posiblemente, Óscar Ramírez y Wardy Alfaro observarán ese juego varias veces junto a otros integrantes del cuerpo técnico de Alajuelense, porque ahí quedó muy clara la manera fácil y efectiva en la que Denis Bouanga y Son Heung-Min se divierten haciendo de las suyas.

¿Qué pasó en ese partido? LAFC mostró su jerarquía y destrozó a un Real España que no puso resistencia. Desde el pitazo inicial, el conjunto californiano impuso condiciones en un partido donde la contundencia ofensiva y la visión de juego de sus estrellas fueron los grandes protagonistas.

Son Heung-Min le generó muchos problemas a Real España en Honduras. (Concacaf.com/Concacaf.com)

La pesadilla para el equipo hondureño comenzó apenas al minuto 3, cuando Denis Bouanga canjeó un penal por gol para abrir el marcador. Sin tiempo para que el rival reaccionara, David Martínez aumentó la cuenta en el minuto 11, culminando un contragolpe letal tras una asistencia precisa de Son Heung-Min.

El partido en sí fue un monólogo que se describe así en pocas palabras:

Minuto 22: Son Heung-Min marcó desde los once pasos.

Minuto 24: Bouanga firmó su doblete tras otra asistencia de Son Heung-Min.

Minuto 39: Timothy Tillman cerró la cuenta del primer tiempo con un golazo de taconazo que puso de pie al estadio.

Minuto 51: Jack Jean-Baptiste descontó de cabeza tras un centro de Jhow Benavídez en una jugada a balón parado.

Minuto 71: Denis Bouanga completó su hat-trick gracias a un pase medido de Sergi Palencia.

A esta historia ya resuelta le queda pendiente el partido de vuelta del próximo martes 24 de febrero, en el BMO Stadium, en Los Ángeles, también a las 9:06 p. m.

Mientras que Alajuelense ya puede ir preparando la logística de ese viaje a Estados Unidos, porque los rojinegros se estrenarán en los octavos de final de Concachampions en condición de visita.

Ese juego entre LAFC y la Liga está pactado para el martes 10 de marzo, en horario por definir, en territorio californiano; mientras que el duelo de vuelta se disputará el martes 17 de marzo a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

