Al estilo Miguel Segura: técnico en Honduras mostró teléfono celular al árbitro tras anular gol

Mostrar el teléfono a un árbitro durante un partido, tras una acción polémica, se puso de moda en Centroamérica, y no fue precisamente el entrenador de porteros del Herediano, Miguel Segura el primero en hacerlo.

Segura, el pasado sábado, tras una acción en la que el árbitro Josué Ugalde, con el apoyo del VAR, no dio por válida una jugada de gol a favor del Herediano ante la Liga, reaccionó mostrándole el teléfono tanto a Ugalde como al cuarto árbitro, Cristopher Ramírez, por lo que el réferi central le mostró la cartulina roja.

Las tomas de televisión no mostraron con claridad si la pelota traspasó o no la línea de gol. El juego lo terminó ganando el cuadro florense 2-1.

Sin embargo, una situación similar se había dado el mes anterior en la Liga Nacional de Honduras, en un partido entre el Real España, dirigido por Jeaustin Campos, y el Marathón, que ganaron los primeros 1-0. Cabe recordar que en Honduras no hay VAR, de ahí lo extraño de la acción.

El árbitro Jefferson Escobar le mostró la tarjeta roja al entrenador Pablo Lavallén, del Marathon, tras mostrarle un teléfono y exigirle exolicaciones por la anulación de un gol. (Reproduccion video Deportes TVC de Honduras/La Nación)

Tras concluir el juego, el técnico argentino del Marathón, Pablo Lavallén, se acercó a la cuarteta arbitral con un celular en la mano para indicarles que el gol que le anularon a Carlos Pérez no debió ser invalidado.

“Pablo Lavallén le muestra con el teléfono al señor Jefferson Escobar que se equivocó al haber anulado el gol de Carlos Pérez. Esto es nuevo porque yo no lo he visto ni en Sudamérica”, comentó el narrador de Deportes TVC de Honduras.

Escobar le mostró la tarjeta roja, por lo que Lavallén, quien fue sancionado con cuatro partidos, resultó expulsado tras el incidente.