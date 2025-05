Al estilo de Keylor Navas: otro joven arquero costarricense ya se luce en Argentina

Salió de Costa Rica, desde Pérez Zeledón, igual que Keylor Navas, y como el “Halcón”, juega en Argentina.

Es guardameta como Navas y está en uno de los equipos considerados cuna de grandes arqueros, como lo es River Plate. De hecho, con solo cinco meses en el club, ya defendió el marco de River.

Esta es la historia de Saúl Durán, el joven costarricense admirador de Franco Armani, quien quiere seguir los pasos de Keylor Navas.

El tico llegó a principios de este año a River, y su nombre comenzó a llamar la atención entre los hinchas hace algunas semanas, cuando un combinado Sub-17 del cuadro Millonario disputó un torneo en Brasil ante equipos locales. En ese plantel, además de Bastian Demichelis —hijo de Martín— y Valentino López —hijo de Maxi—, llamó la atención el nivel de Durán.

“Mi llegada a River se dio gracias a las visorías que realicé en diciembre de 2024. Tuve la oportunidad de hacer esas pruebas porque mi entrenador en Pérez Zeledón, Pablo Azcurra, es argentino y me ayudó mucho. Él jugó en Argentina —Temperley, Talleres, Quilmes, Fénix, entre otros— y tiene muchos contactos. Envió varios videos míos, con jugadas y atajadas de la temporada, y por suerte en el club les gustó lo que vieron.

“A partir de ahí me dieron la oportunidad de presentarme y pude hacer la prueba. Cuando llegué, gracias a Dios, todo se dio muy bien. Me encontré con un grupo muy unido, que me recibió de la mejor manera. Desde el primer día me hicieron sentir parte del equipo, no solo por los buenos jugadores que son, sino también por la calidad de personas que hay en el grupo. Así que estoy muy agradecido desde el primer momento”, dijo Saúl Durán, de 17 años, en entrevista que le concedió al sitio web La Página Millonaria, página que publica noticias de River Plate.

- Viene de disputar el torneo Sub-17 en Brasil, que seguramente le dejó muchas enseñanzas. ¿Cómo evalúa su rendimiento personal, el del equipo y qué aprendizajes se llevó?

- Fue una experiencia muy linda. Viajar a Brasil representando a un club como River Plate fue algo increíble para mí y para mi carrera. En lo personal, siento que me desarrollé muy bien. Pude tener mis primeros minutos oficiales con el equipo, y estoy muy agradecido de que haya sido en un torneo de esta magnitud. Gracias a Dios, me tocaron partidos en los que fui bastante exigido, lo cual me permitió exigirme al máximo y demostrar de lo que soy capaz.

Como equipo, creo que siempre jugamos con el corazón, dejando todo por los colores. Representamos bien al club, tanto dentro como fuera de la cancha. Lamentablemente, en la final no pudimos conseguir el resultado que queríamos, pero nos vamos satisfechos por el gran rendimiento que tuvimos a lo largo del torneo.

Saúl Durán, es el primer portero tico en llegar al River Plate de Argentina. Cortesía Saúl Durán.

- ¿Qué tan importante fue Pablo Azcurra, formador de Pérez Zeledón y exfutbolista profesional, en su camino para llegar a River y en el presente que vive en el club?

- Pablo fue fundamental para mí. Desde que llegó al club de Pérez Zeledón, me dio toda su confianza para que yo pudiera desarrollar mi máximo nivel. Si no hubiera sido por él, me habría costado mucho más creer en mí mismo y en el potencial que tenía. Desde el primer momento vio algo en mí y me ayudó a explotar lo mejor de mi juego. Primero fue clave durante mi etapa en Costa Rica, y luego fue él quien hizo todo lo posible para ayudarme a dar el siguiente paso. Me pedía videos de mis partidos, jugadas y atajadas del campeonato, y gracias a los contactos que tiene acá en Argentina —porque cuando jugó, generó muchas conexiones— logró conseguirme una prueba en River. Así que fue fundamental, no solo por la oportunidad en sí, sino porque confió en mí, me dio seguridad y me impulsó a dar lo mejor en cada partido. Eso me permitió tener material para mostrar y así llegar a River. Incluso hoy en día sigue siendo un apoyo muy grande desde Costa Rica, y le estoy profundamente agradecido.

- Para quienes todavía no lo conocen, ¿cuáles son sus principales cualidades como arquero?

- Creo que una de mis principales cualidades como arquero es el liderazgo. Es algo que fui desarrollando con el tiempo, inspirándome en arqueros que admiro. Dentro de la cancha intento ser un líder, mantener al equipo siempre atento y ordenado. Me gusta hablar mucho, dar indicaciones y dirigir desde el arco. Otra cualidad importante es mi juego con los pies. Me siento seguro recibiendo y dando pases, y sé que eso hoy en día es fundamental para un arquero.

Es un aspecto que empecé a trabajar desde Costa Rica y que seguí mejorando acá en River. Además, considero que tengo buenos reflejos y muy buen juego aéreo. Me siento con la seguridad de salir a cortar y anticipar los centros.

- ¿Conoce a Keylor Navas? ¿Ha tenido contacto con él?

- Admiro a Keylor Navas y ha sido mi ejemplo a seguir desde niño. De hecho, somos del mismo pueblo: Pérez Zeledón, y salimos del mismo club, ADEFIP. Incluso fuimos entrenados por el mismo entrenador de arqueros, Didier Ureña. Keylor siempre ha sido mi ejemplo a seguir. Por él soy arquero, y conocerlo algún día sería un sueño.

Admiro mucho su humildad y todo lo que ha logrado, saliendo de un país como Costa Rica, del mismo lugar que yo. Él me inspira a pensar que si él lo logró, yo también puedo hacerlo. Es mi mayor referente.