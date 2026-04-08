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¿A qué hora juegan PSG vs. Liverpool por la ida de los cuartos de final de Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El PSG y el Liverpool disputarán este miércoles el juego de ida de los cuartos de final de la Champions League

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Por Juan Diego Villarreal
Ousmane Dembele participa en la sesión de entrenamiento en Qatar antes de la Copa Intercontinental ante el Flamengo de Brasil, mientras era anunciado como ganador del premio de FIFA The Best.
El delantero del Paris Saint Germain, Ousmane Dembelé, es la apuesta ofensiva del técnico Luis Enrique ane el Liberpool. (KARIM JAAFAR/AFP)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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