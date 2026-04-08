¿A qué hora juegan PSG vs. Liverpool por la ida de los cuartos de final de Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El delantero del Paris Saint Germain, Ousmane Dembelé, es la apuesta ofensiva del técnico Luis Enrique ane el Liberpool.

El Paris Saint Germain se medirá al Liverpool de la Premier League, este miércoles 8 de abril, en los cuartos de final de la Champions League 2025- 2026.

Los parisinos, actuales campeones de Europa, bajo el mando del español Luis Enrique, esperan continuar su camino en busca de la revalidación del título.

Mientras tanto, “Los Reds” confían en cerrar la temporada con una final europea, tras una irregular campaña en la Premier League, donde ocupan la quinta posición con 49 puntos a 21 unidades del líder Arsenal, que suma 70.

¿A qué hora se podrá observar en vivo el Paris Saint Germain vs. Liverpool?

El compromiso está pactado para las 8 p. m. de Francia, en el estadio del Parque de los Príncipes en París.

En América estos son los horarios para seguir el partido

• 1 p. m. en Estados Unidos, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

• 2 p. m. en Panamá, Ecuador, Perú y Colombia.

• 3 p. m. en Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia y Venezuela.

• 4 p. m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

¿Dónde ver el juego en Costa Rica y Centroamérica?

En Costa Rica y el resto de Centroamérica, el compromiso se podrá observar por la cadena internacional ESPN, en el canal ESPN 2, así como en la aplicación Disney+.