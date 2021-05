Pero, vamos al grano. La participación en un mundial acarrea una responsabilidad. Un honor y un peso. Nuestra participación en Italia 90 no elevó la calidad de nuestro futbol. Nuestros campeonatos siguieron siendo escuelas de mediocridad. Ahora, a las puertas de Corea del Sur y Japón, sufrimos igual desbalance: algunos buenos y prometedores futbolistas, pero la calidad del espectáculo no remonta. Cada partido es copia de los mismos errores. ¿Qué hacen nuestros entrenadores? Al observar el funcionamiento de los equipos de Primera, pareciera que no estamos en el linaje de los escogidos para el Mundial o que no vamos a las justas menores de alcance también universal. Se impone, por ello, un trabajo sostenido y de gran aliento –financiero y técnico– para no perder la cosecha. Lo llaman visión de futuro.