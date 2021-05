Grecia apenas fue rival para los españoles. Con la ausencia de Iliadis y el mal partido de Barlos, sus dos pilares ofensivos, los griegos no encontraron otra forma de frenar los españoles que a base de dureza. Esa estrategia no sólo no obtuvo el resultado apetecido, sino que además les costó cuatro técnicas (dos de ellas al entrenador Papadimitriov) y una descalificante.