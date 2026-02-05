Sector piñero solicita a Laura Fernández reconsiderar la política monetaria del Banco Central

La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) pidió a la presidenta electa de la República, Laura Fernández, reconsiderar la política monetaria y cambiaria aplicada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en los últimos años.

Según la cámara, esta política ha frenado la generación de empleo, la inversión productiva y la competitividad de los sectores exportadores fuera del régimen de zona franca.

“Nuestras exportaciones dependen cada vez en mayor grado del régimen de zona franca, que genera mano de obra especializada, mientras que el sector del régimen definitivo emplea cerca del 85% de la fuerza laboral”, señalan los piñeros.

“Estos sectores (agropecuarios) están huérfanos de una verdadera política económica y monetaria por parte del BCCR que incentive la producción, la generación de empleo y que, además, contribuya con la recaudación fiscal, como fuente de ingresos del país para el desarrollo y no solo depender únicamente de créditos externos", dice el comunicado de la Canapep.

Piñeros cuestionan política monetaria del BBCR. Fachada del Banco Central de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

Según CANAPEP, pese a que Costa Rica cuenta con una amplia y diversificada oferta agroexportadora, la política monetaria vigente no estimula la inversión local.

Estas inquietudes serán planteadas a Fernández y su gabinete, según explicó esa cámara.

Otros llamados

Además del llamado a reconsiderar la política del BCCR, Canapep instó a las nuevas autoridades a reforzar la defensa comercial y garantizar mayor previsibilidad regulatoria, ante un entorno internacional más competitivo y con riesgos de nuevas barreras o aranceles que podrían afectar al sector agroexportador. También, pidió reducir los costos asociados a trámites y tiempos logísticos.

Paralelamente, la Cámara destacó sus esfuerzos para mejorar los controles en la cadena de exportación, especialmente para prevenir la contaminación de las cargas de piña fresca, mediante el fortalecimiento de controles no intrusivos, el escaneo de contenedores y una mayor coordinación entre autoridades, operadores portuarios y gobiernos europeos.

La piña es uno de los productos que el narcotráfico utiliza, en ocasiones, para esconder droga que se dirige a Europa u otras regiones desde Costa Rica.