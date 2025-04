Pilar Cisneros niega que Rodrigo Chaves atacara a Bulgarelli en restaurante

Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), negó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, atacara al productor audiovisual Christian Bulgarelli, en un restaurante josefino el pasado 21 de marzo. Videos publicados este lunes por La Nación, evidenciaron el altercado.

Bulgarelli es el testigo de la corona en la causa que enfrenta el mandatario por un posible delito de concusión, al supuestamente desviar fondos públicos de una millonaria contratación financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“¿En algún momento el presidente siquiera le pone una uña encima a Christian Bulgarelli? Nada, cero”, afirmó la legisladora en un video enviado a los medios de comunicación.

Cisneros reconoció que hubo un intercambio de palabras, pero alegó no haber escuchado exactamente qué se dijeron Chaves y Bulgarelli.

La legisladora dijo que en medio del altercado se acercó al presidente, para apartarlo de la discusión. “Lo jalé del brazo y nos fuimos a almorzar tranquilamente”, añadió.

Calificó de “conducta absolutamente conciliadora”, la actitud asumida por el presidente Chaves.

“No pasó absolutamente nada”, subrayó Cisneros.

El altercado se desató luego que Chaves y Cisneros, junto a tres escoltas, ingresaron al restaurante italiano Sapore Trattoria, en el centro de San José, sobre la avenida segunda.

En el establecimiento se encontraba Bulgarelli, departiendo junto a su esposa, embarazada de nueve meses, y sus padres.

De inmediato, Chaves se percata de la presencia del productor, gira su cuerpo hacia él, exclama algo (no se escucha), lo señala y se le acerca, quedando los dos hombres de pie, frente a frente y a muy poca distancia.

En el otro video, de 26 segundos y tomado por uno de los acompañantes de Bulgarelli, se escucha a Chaves decir: “Yo no sé qué le pasa a este señor. Tenga paz amigo, tenga paz, tenga paz. No, no, no, deje a este señor en paz, déjelo ahí sentadito (indicándole a uno de sus escoltas). Si tiene algún problema que me lo venga a decir a mí, yo no tengo problemas con nadie”.

De seguido, fuera de toma se escucha la voz de un hombre que dice: “Pachuco”, mientras Chaves sigue ingresando al restaurante y se dirige a otro salón con Cisneros y un escolta. Otro de sus efectivos de seguridad se queda cerca de la mesa de Bulgarelli y otro en la puerta del local.

Los audiovisuales forman parte del expediente N.° 25-000019-0033-PE, que se sigue contra el presidente Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, por el presunto delito de concusión, el cual es penado con hasta ocho años de cárcel.