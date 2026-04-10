Política

Nuevos diputados reciben capacitación de cara a la sesión del 1.° de mayo

Los futuros legisladores practicaron la elección del Directorio con papeleta, el uso del sistema electrónico y el trámite básico de mociones en el Congreso

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Por Lucía Astorga
43 diputados electos se capacitaron en la Asamblea Legislativa sobre aspectos básicos de los procesos parlamentarios, de cara a que asuman funciones el próximo 1.º de mayo.
43 diputados electos se capacitaron en la Asamblea Legislativa sobre aspectos básicos de los procesos parlamentarios, de cara a que asuman funciones el próximo 1.º de mayo. (Lilly Arce /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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