Nuevos diputados reciben capacitación de cara a la sesión del 1.° de mayo

43 diputados electos se capacitaron en la Asamblea Legislativa sobre aspectos básicos de los procesos parlamentarios, de cara a que asuman funciones el próximo 1.º de mayo.

Un grupo de 43 diputados electos recibieron la mañana de este viernes una capacitación impartida por personal de la Asamblea Legislativa, como preparativo a la sesión solemne del 1.° de mayo, en la que, además de asumir funciones, tendrán que elegir a los seis integrantes del Directorio.

Los parlamentarios tuvieron simulaciones en el plenario del Congreso, ahí se les explicó la dinámica de votación de los puestos del Directorio, que se realiza por medio de una papeleta impresa. Para el ejercicio, tuvieron que elegir entre distintos símbolos nacionales.

Los futuros legisladores se familiarizaron con las curules que ocuparán durante los próximos cuatro años. (Lilly Arce /La Nación)

También se les explicó cómo votar usando el sistema digital, al simular la discusión de una moción sobre el retiro de los vidrios que separan las curules y que fueron colocados como parte de las medidas preventivas durante la pandemia de la covid-19.

Edel Reales, gerente de la Secretaria del Directorio, quien estuvo a cargo de la capacitación en el plenario, también advirtió a los futuros parlamentarios sobre las frías condiciones del recinto, por lo que les recomendó abrigarse adecuadamente para el 1.° de mayo, para evitar que alguno llegue resfriado a la sesión del 4 de mayo, cuando el presidente Rorigo Chaves presentará su último informe de labores, antes de entregar la banda presidencial a Laura Fernández.

A los diputados también se les explicó el funcionamiento del sistema de control de ingreso y salida del plenario. (Lilly Arce /La Nación)

Los diputados también fueron separados en tres grupos, para ser distribuidos en el mismo númeo de salas de comisiones plenas, donde tuvieron una descripción más puntual sobre cómo ingresar al sistema de votación, la presentación de mociones y los aspectos más básicos del quehacer ordinario de los órganos del Congreso.

De los 57 diputados electos, solo tres ya tienen experiencia José María Villalta (2010-2014, 2018-2022) y Edgardo Araya (2014-2018 y 2026-2030), ambos del Frente Amplio (FA), así como Gonzalo Ramírez (2014-2018) del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).

No obstante, de los tres, solo Villalta está familiarizado con los pasillos de la nueva sede y sus sistemas, pues formó parte de los primeros ocupantes, tras el traslado en 2020, a la actual torre de 21 pisos.