Política

‘Neutra, fría’: así califica José Miguel Villalobos su relación con Pilar Cisneros

Las figuras más cercanas a Rodrigo Chaves no se llevan entre ellas, así responde el diputado electo sobre la vocera del oficialismo

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Por Aarón Sequeira
José Miguel Villalobos, diputado electo del PPSO, se refirió a las declaraciones de Pilar Cisneros, vocera oficialista, rechazando cualquier relación con él.
José Miguel Villalobos, diputado electo del PPSO, dice que no es amigo de la vocera del chavismo, Pilar Cisneros, pero tampoco enemigo. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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