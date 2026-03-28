‘Neutra, fría’: así califica José Miguel Villalobos su relación con Pilar Cisneros

José Miguel Villalobos, diputado electo del PPSO, dice que no es amigo de la vocera del chavismo, Pilar Cisneros, pero tampoco enemigo.

Aunque el diputado electo José Miguel Villalobos y la jefa del partido de gobierno en la Asamblea Legislativa, Pilar Cisneros, son las dos figuras políticas más cercanas al presidente de la República, Rodrigo Chaves, no se llevan para nada entre ellos dos y, cada vez que a uno se le pregunta sobre el otro, saltan las chispas y crece la tensión.

Este jueves, durante una visita de Villalobos al plenario para hacer algunas gestiones preparatorias para el inicio de su diputación, el abogado respondió a la prensa sobre esa tensión que hay entre ambas figuras.

“Mi relación con ella es neutra, fría, como ella lo ha dicho. No somos amigos, no me considero enemigo de ella. No tenemos una relación cercana, pero no es de ahora. Nunca la hemos tenido. No somos enemigos, pero no somos amigos”, dijo Villalobos, en el lobby del plenario.

El diputado electo, quien también ejerce como abogado defensor de Rodrigo Chaves frente a las causas penales que tiene en su contra el mandatario, agregó que no se trata de que él quiera o no quiera tener una relación cercana con la vocera del chavismo.

“Se trata de que la otra persona quiera tener una relación cercana conmigo, y ella ha manifestado lo que ha manifestado, que no tengo por qué repetirlo”, indicó el futuro congresista.

Las posiciones de Cisneros contra Villalobos han sido muy evidentes y no ha escondido que no se lleva para nada con el abogado de Chaves, incluso en debates que han tenido lugar en el plenario de la Asamblea Legislativa.

En febrero pasado, durante una discusión sobre la elección de magistrados suplentes para la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Cisneros cuestionó los años de atrasos en el Poder Judicial del juicio sobre la presunta corrupción en la construcción de la trocha fronteriza.

Cuestionada por diputados de la oposición porque esos atrasos se debían, en parte, a gestiones del abogado de los imputados en esa causa judicial, que es precisamente Villalobos, Cisneros reconoció que ni le habla al diputado electo ni lo defiende.

“El último atraso que sufrió la trocha efectivamente fue por el diputado Villalobos, a quien ni defiendo, ni le hablo ni tengo ninguna amistad con él”, dijo la vocera chavista en esa ocasión.

Además, Cisneros también fue muy crítica del nombramiento del hijo de Villalobos en la Casa Presidencial, lo que calificó como una “red de cuido”.

En julio de 2025, el Ministerio de la Presidencia contrató a José Miguel Villalobos Herrera como funcionario interino en la Asesoría Jurídica, apenas mes y medio después de que se incorporó al Colegio de Abogados.