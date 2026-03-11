Laura Fernández se reúne con secretario de Energía de Estados Unidos para analizar reforma al mercado eléctrico de Costa Rica

La presidenta electa Laura Fernández participó en reuniones bilaterales durante la cumbre “Escudo de las Américas”, entre ellas un encuentro con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

La presidenta electa, Laura Fernández, sostuvo una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, durante la cumbre “Escudo de las Américas”, en la que analizaron las oportunidades energéticas que Costa Rica podría desarrollar y los desafíos asociados al actual modelo eléctrico del país.

Así lo explicó este miércoles la también ministra de la Presidencia durante la tradicional conferencia del mandatario Rodrigo Chaves, la cual se realizó mediante una transmisión desde Chile, donde los jerarcas se encuentran con motivo del traspaso de poderes del presidente electo, José Antonio Kast.

Según Fernández, el encuentro permitió revisar posibilidades de cooperación energética y discutir la necesidad de modernizar el mercado eléctrico nacional, una reforma que, según dijo, lleva más de 35 años en discusión en la Asamblea Legislativa, sin concretarse.

“¿Usted vio, don Rodrigo, cómo El Salvador está volando en un montón de cosas? ¿Cómo Panamá está volando en un montón de cosas? ¿Paraguay en un montón de cosas? ¿Y usted y yo contándoles que aquí tenemos 35 años esperando que aprueben esa ley? Ojalá que la próxima Asamblea Legislativa tome conciencia de lo que le están haciendo al pueblo de Costa Rica con el modelo eléctrico actual que se quedó totalmente desfasado de la coyuntura mundial", dijo la presidenta electa.

La jerarca también señaló que se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien hizo un balance de los desafíos que enfrenta el país “y las distintas oportunidades que podemos seguir encaminando para mejorar desde diferentes puntos la gestión” en Costa Rica.

Además, mencionó otras reuniones, sin detallar con quiénes, en las que revisaron programas específicos de cooperación, como el sistema de escáneres en las fronteras costarricenses.

“Están sorprendidos de que los costarricenses de que por primera vez en nuestra historia tendremos escaneo de todo lo que salga del territorio nacional por las diferentes fronteras”, indicó Fernández.