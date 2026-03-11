Política

Laura Fernández se reúne con secretario de Energía de Estados Unidos para analizar reforma al mercado eléctrico de Costa Rica

Encuentro con Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, se realizó durante la cumbre ‘Escudo de las Américas’

Por Cristian Mora
Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
La presidenta electa Laura Fernández participó en reuniones bilaterales durante la cumbre “Escudo de las Américas”, entre ellas un encuentro con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Escudo de las AméricasLaura FernándezChris WrightDonald Trumpsecretario de Energía de Estados Unidos
