Política

Laura Chinchilla hace un fuerte llamado a las mujeres: ‘Nada está decidido aún, voten por un cambio de rumbo en Costa Rica’

Expresidenta Laura Chinchilla asegura que a pesar de que la candidata del oficialismo es mujer, la mayoría de personas indecisas son de este género.

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Entrevista con personeros de AstraZeneca
Laura Chinchilla dice entender la confusión que prevalece entre las mujeres en medio del contexto electoral. (Mayela López/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura ChinchillaLaura FernándezElecciones 2026
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.