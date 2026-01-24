Laura Chinchilla hace un fuerte llamado a las mujeres: ‘Nada está decidido aún, voten por un cambio de rumbo en Costa Rica’

Laura Chinchilla dice entender la confusión que prevalece entre las mujeres en medio del contexto electoral.

La expresidenta Laura Chinchilla hizo un vehemente llamado a las mujeres para que salgan a votar este 1.° de febrero y aseguró que, pese a los resultados de las últimas encuestas, “nada está decidido aún”.

“La última palabra la tendrán los ciudadanos al momento de votar, muchas personas aún ni siquiera han tomado una decisión sobre a quién apoyar, entre estas la mayoría son mujeres, este dato me sorprende especialmente considerando que la candidata del oficialismo y que según las encuestas es la favorita, es una mujer”, dijo la exmandataria.

Chinchilla recordó que durante su campaña, el escenario era muy distinto y más bien las mujeres eran quienes la apoyaban con mayor “entusiasmo y convicción”.

“Hoy muchas sienten dudas y hasta desconfianza algunas abrumadas por sus responsabilidades laborales y familiares quizás no han tenido el tiempo necesario para evaluar a los candidatos y sus propuestas, las invito a sacar un ratito para que confirmen que sí hay opciones decentes en los partidos de oposición”, agregó.

Laura Chinchilla envió un mensaje a las mujeres indecisas a votar

La expresidenta dijo reconocer que muchas mujeres se sienten desconectadas de la política porque esta las ha dejado de lado.

“Esas mujeres que en lugar de recibir apoyo y protección por parte del Gobierno, observan como el gobernante se convierte en una fuente de inspiración para sus agresores, es comprensible que se sientan distantes y hasta confundidas respecto a las elecciones”, afirmó.

En su mensaje divulgado en redes sociales, la expresidenta acompañó el discurso de algunas cifras, entre las que destacó una reducción de 10% en los cupos para las redes de cuido y cerca de 19.000 jóvenes menos con becas.

Además, recordó que en las cifras de desempleo, las mujeres superan en porcentaje a los hombres y actualmente hay más de 300.000 mujeres en la informalidad. También recalcó que en los últimos cuatro años, más de 100 mujeres han sido asesinadas víctimas de violencia machista.

“Son las mujeres las que soportan el mayor peso de los problemas acumulados por el Gobierno actual, las que más se angustian de imaginar a sus hijos expuestos a la violencia, siendo víctimas de balas perdidas o reclutados por las pandillas, son las que claman por oportunidades como programas de cuido infantil o becas para la educación de sus hijos que ahora se han esfumado, son las que sufren las tasas más altas de desempleo, y las más vulnerables al empleo informal”, apuntó.

Chinchilla pidió a este grupo de la población que “voten por un cambio en el rumbo que lleva Costa Rica” y les pidió recordar las razones “sagradas” para este grupo de la población como lo son los hijos y la familia.

“Ustedes más que ningún otro sector saben de lo que les hablo y saben que hoy como nunca tienen el poder de generar ese cambio”, concluyó.

De acuerdo con la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) el grupo de personas indecisas representa un 32% del electorado.

Las personas indecisas están conformadas, en su mayoría, por mujeres (60%), con edades entre los 18 y 34 años, y con niveles educativos de primaria y secundaria.