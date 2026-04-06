José Miguel Villalobos sobre las negociaciones en el nuevo Congreso: ‘Todos nos necesitamos, unos más que otros’

José Miguel Villalobos, diputado electo del PPSO, aseguró que el oficialismo tendrá que negociar para obtener los votos necesarios, en aquellos casos que se requieran 38 diputados.

José Miguel Villalobos, diputado electo del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), adelantó cómo visualiza el proceso de negociación que marcará el inicio del nuevo periodo legislativo, el próximo 1.º de mayo, cuando asuman los 57 diputados electos. Para el futuro legislador, la clave estará en la cooperación entre fracciones y en superar la desconfianza que, a su juicio, suele ser la principal barrera para acordar.

“Todos nos necesitamos, unos más que otros”, afirmó Villalobos en declaraciones a la prensa. Señaló que la naturaleza de un Parlamento es que exista más de una fuerza política y esto, en consecuencia, “implica la necesidad de dialogar, conversar”.

Más allá del intercambio de favores

Villalobos manifestó que el concepto de negociar ha sido muchas veces distorsionado, por lo que aclaró cuál es su visión de lo que esperaría lograr de este tipo de procesos.

“La palabra negociar se ha prostituido mucho, porque se entiende negociar como ‘yo te voto este proyecto, si me ayudás en alguna otra cosa’, pero digámosle negociar en un sentido de sinonimia con deliberar, discutir, ponerse de acuerdo, dialogar”, expresó.

El diputado también señaló que la mayor distancia para negociar no es la de las posiciones políticas, sino la desconfianza entre las partes. “Las fracciones, a pesar de que a veces parece imposible dialogar y llegar a acuerdos, sí pueden hacerlo, sobre todo conociendo algunas de las fracciones y sus posiciones. Uno sabe en qué temas no lo van a apoyar y en cuáles podrían acompañarlo”.

El nuevo Congreso estará compuesto por 31 diputados del PPSO, 17 de Liberación Nacional (PLN), siete del Frente Amplio (FA) y dos fracciones unipersonales: Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC). Villalobos subrayó que esta fragmentación obliga al diálogo.

“Si el pueblo le dio 31 votos a un partido, no le dio 38; eso obliga democráticamente a que la fracción de 31 para conseguir 38 tenga que conversar, dialogar. Las fracciones que tienen siete, uno o 17 votos saben que por sí solas no pueden aprobar ningún proyecto, entonces necesitan a la fracción de gobierno para apoyar o aprobar iniciativas propias”, advirtió.

Villalobos: ‘Se debe permitir votar’

El legislador también llamó a respetar los procesos deliberativos y apartarse de prácticas obstruccionistas, las cuales son utilizadas comúnmente en los Congresos.

“Lo que es importante llegar en algún momento a consensuar en algo, es que independientemente de que lleguemos a acuerdos o no lleguemos a acuerdos, se debe permitir votar.

“Lo que no parece correcto en una democracia, es que un partido o una fracción, pueda bloquear la votación de un proyecto, después de haberse deliberado, discutido, propuesto, escuchado a la sociedad civil, es todo un proceso deliberativo, no solo interno del parlamento, sino a nivel nacional”, defendió.

En este sentido, Villalobos señaló al Frente Amplio por sus esfuerzos deliberados para evitar que la Asamblea Legislativa saliente pudiera votar el proyecto de ley sobre las jornadas 4-3. La agrupación enterró el expediente bajo 1.800 mociones de fondo.

Asimismo, cuestionó que luego se criticara que otras bancadas, entre ellas la oficialista, impidieran el avance de la iniciativa destinada a crear un fondo de auxilio para el sector arrocero.

“Es extraño criticar lo que antes se hacía porque antes me convenía. Hay que llegar a acuerdos reales”, alegó.

Villalobos reconoció que mantiene la ambición de que en los próximos cuatro años, pueda ocupar un cargo en el Directorio, o incluso la jefatura de la fracción del PPSO, que para el inicio estará en manos de Nogui Acosta, exministro de Hacienda, pero mencionó en particular la presidencia legislativa.

La futura fracción oficialista escogió a la secretaria del Consejo de Gobierno, Yara Jiménez, como la aspirante a presidir la Asamblea Legislativa, una vez inicien funciones en mayo próximo.

El cálculo detrás del voto

El presidente Rodrigo Chaves ya adelantó que buscará “reclutar a siete diputados que no sean obstruccionistas” del PLN para lograr una mayoría de 38 votos.

Esa cantidad le permitiría al oficialismo realizar reformas constitucionales, suspender garantías y libertades, permitir la reelección presidencial continua, destituir a magistrados del Poder Judicial, destituir a la contralora general de la República y otras reformas profundas al Estado de derecho.

La elección del PLN no es casual. Chaves aseguró no tener “esperanzas” de que el Frente Amplio colabore con el oficialismo, lo que convierte a la bancada verdiblanca en la única fuente posible para obtener los votos necesarios que aseguren la mayoría.

En cuanto a las fracciones unipersonales de las diputadas Abril Gordienko, del PUSC y Claudia Dobles, de la CAC, las calificó de “irrelevantes” para el cálculo matemático, aunque aseguró que si ellas se quieren unir “son bienvenidas”.