Política

José Miguel Villalobos sobre las negociaciones en el nuevo Congreso: ‘Todos nos necesitamos, unos más que otros’

El diputado electo de Pueblo Soberano criticó las prácticas obstruccionistas e hizo un llamado a que se permita votar los proyectos de ley

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Por Lucía Astorga y Aarón Sequeira
José Miguel Villalobos y Pilar Cisneros destacan por ser los principales confidentes del presidente Rodrigo Chaves, pero protagonizan una pugna interna.
José Miguel Villalobos, diputado electo del PPSO, aseguró que el oficialismo tendrá que negociar para obtener los votos necesarios, en aquellos casos que se requieran 38 diputados. (La Nación/Asamblea Legislativa /Asamblea Legislativa)







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José Miguel VillalobosPPSOCambio de gobiernoAsamblea Legislativa 2026-2030
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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