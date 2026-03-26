Política

Fabricio Alvarado solo me dijo que lo sentía mucho, relata mujer que denunció a regidor de Nueva República por hostigamiento

Afirma que elevó al caso al partido político con el cual ella tenía afinidad, pero nadie hizo nada

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Por Natasha Cambronero
El exregidor de Nueva República (PNR) en Desamparados, Mario Alberto Alvarado Jiménez, junto a Fabricio Alvarado, líder de la agrupación.
El exregidor de Nueva República (PNR) en Desamparados, Mario Alberto Alvarado Jiménez, junto a Fabricio Alvarado, líder de la agrupación. (Reproducción/Tomada del perfil de Facebook de Nueva República)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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