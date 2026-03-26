Fabricio Alvarado solo me dijo que lo sentía mucho, relata mujer que denunció a regidor de Nueva República por hostigamiento

El exregidor de Nueva República (PNR) en Desamparados, Mario Alberto Alvarado Jiménez, junto a Fabricio Alvarado, líder de la agrupación.

Una vecina de Desamparados que denunció a un político del Partido Nueva República (PNR), por hostigamiento sexual, lamentó la respuesta que obtuvo de parte del líder de la agrupación, Fabricio Alvarado, cuando le expuso la situación.

Maureen Guzmán Mora declaró que le habló al actual diputado de lo que le estaba pasando en el 2021 con el entonces regidor desamparadeño Mario Alberto Alvarado Jiménez, a quien había acudido para solicitar ayuda municipal por una crecida del río Damas que afectó su vivienda.

El hombre le enviaba insistentes mensajes para invitarla a salir y le enviaba fotos de ella misma, que descargaba de una red social.

La mujer conocía al Fabricio Alvarado, líder del PNR, desde la época en que él trabajó como periodista, pues era conocido de su esposo, un exagente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con quien había coincidido en algunos operativos. Incluso, contó, que él estuvo hasta tomando café en su casa.

La desamparadeña también afirmó que el caso lo escaló a esa agrupación política, con la cual tenía afinidad, sin que nadie hiciera nada.

Este diario contactó a Fabricio Alvarado, a través de su encargado de prensa. Sin embargo, tampoco se obtuvo una respuesta. Entre otras cosas, se le consultó si el partido había activado algún protocolo o sanción disciplinaria, tras la suspensión de Mario Alvarado en la municipalidad.

El diputado también afronta investigaciones por presuntas agresiones sexuales, de parte de la exdiputada Marulin Azofeifa y de una mujer que asegura haber sido abusada por Fabricio Alvarado cuando ella era adolescente.