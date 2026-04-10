Política

Exjefa de Marulin Azofeifa, afín a Fabricio Alvarado, dirigirá sesión de testimonios de las partes en investigación sobre presunto abuso sexual

El diputado Alejandro Pacheco, presidente titular de la comisión investigadora, está en Europa en visita del Parlacén

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Por Aarón Sequeira
Fabricio Alvarado y Olga Morera, del Partido Nueva República, se oponen a prohibir la exploración de petróleo.
La diputada Olga Morera es una de las más leales a Fabricio Alvarado en la fracción de Nueva República. (Marvin Caravaca/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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