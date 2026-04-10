Exjefa de Marulin Azofeifa, afín a Fabricio Alvarado, dirigirá sesión de testimonios de las partes en investigación sobre presunto abuso sexual

La diputada Olga Morera es una de las más leales a Fabricio Alvarado en la fracción de Nueva República.

La diputada Olga Morera, exjefa de Marulin Azofeifa en la fracción legislativa de Nueva República, y totalmente afín a Fabricio Alvarado, será la encargada de presidir la sesión de este viernes, en la comisión investigadora del presunto abuso sexual que tomará la declaración a las partes y a cinco testigos dentro del proceso establecido contra Alvarado.

Aunque el presidente de ese órgano legislativo es el diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), él no se encuentra en el país, pues está en Europa, en una visita del Parlamento Centroamericano (Parlacén) que, según explicó, estaba prevista desde hace meses.

Pacheco confirmó este viernes por la mañana que será Morera quien presida en su lugar, como secretaria de la comisión, y dijo que era necesario fijar este viernes como fecha para recibir los testimonios pues, los días previos a Semana Santa no estaba en el país la independiente Johana Obando y, la próxima semana, tampoco estará la liberacionista Rosaura Méndez, quienes querían estar presentes en el momento de los testimonios.

En la sesión previa de la comisión, el martes 24 de marzo, la diputada Méndez cuestionó que Morera integre dicha comisión y planteó que se inhibiera de participar, pues incluso ha defendido a Fabricio Alvarado en el plenario, frente a acusaciones por presunto abuso sexual y violación, conocidas previamente.

La representante legal de la exdiputada Marulin Azofeifa, Carolina Hidalgo, comentó que ella y David Delgado, el otro representante legal, van a velar por la objetividad en la audiencia.

“Entendemos que doña Olga, por principio de proporcionalidad, debe ser parte de la comisión, no estamos de acuerdo, ni vemos como una buena práctica, que el presidente designara a doña Olga para que asumiera la presidencia”, dijo Hidalgo.

No obstante, por norma reglamentaria, cuando el presidente de una comisión debe ausentarse, la diputación llamada a sustituirle es aquella que ejerce la secretaría y, en ausencia de ambos, la diputación de mayor edad.

La comisión está integrada por cinco diputados, por lo que el cuórum se obtiene con la presencia de al menos tres congresistas. La de Pacheco es la única ausencia reportada.

En el orden del día de la sesión para este viernes está previsto que Azofeifa rinda su testimonio de primero, luego Bernarda Trejos Sandoval, madre de la exdiputada denunciante, y el asesor legislativo Guido Campos.

A las 10:30 a. m. testificaría Alejandra Cruz Bolaños, psicóloga de la Asamblea, y el doctor Rubén Castillo Mitchell, quien era médico del Congreso para el momento de los supuestos abusos de Fabricio Alvarado.

Finalmente, para las 11 a. m. está previsto recibir a César Zúñiga, tesorero de Nueva República y exasesor de la fracción, otra persona también muy cercana a Alvarado, quien le autorizó a Marulin Azofeifa el teletrabajo debido a los constantes abusos del diputado, desde el 31 de octubre del año pasado.

La declaración de Fabricio Alvarado está prevista para la 1 p. m.

La denuncia por abuso sexual

A inicios de marzo, Azofeifa denunció penalmente a Fabricio Alvarado por abuso sexual. Antes, en enero, a días de las elecciones nacionales, hizo una denuncia pública, después de que la entonces candidata presidencial Laura Fernández dijo que con ella había tenido acercamientos indebidos.

No obstante, la historia de Marulin Azofeifa empezó varios años antes.

Según sus declaraciones, las supuestas acciones indebidas de parte de Alvarado empezaron en la campaña electoral del 2018, con acercamientos e intentos de tocamientos y de besos.

Esas actitudes habrían seguido durante el periodo en que ella fue congresista de Restauración Nacional y, luego, del bloque independiente fabricista, que se autodenominó Nueva República.

A tanto habría llegado que ella exigió, durante una reunión a finales de 2018, que cesaran el acoso y el hostigamiento, frente a varios integrantes del grupo político.

Según ella señaló, estaban ahí César Zúñiga y el exdiputado Jonathan Prendas, así como David Segura, quien era asesor en esa época, así como otras dos mujeres que prefirió no identificar.

Todavía después de dejar la curul, cuando fue contratada como asesora legislativa del Partido Nueva República, a partir de 2022, habrían seguido los comportamientos inadecuados, según relató Azofeifa.

Presuntamente, Alvarado intentó varias veces besarla, acercársela y tocarla, al punto que ella buscaba evitar siempre su presencia, hasta que finalmente pidió teletrabajo.

La administración de la Asamblea tuvo que brindarle atención médica y psicológica, frente esas situaciones.

Noticia en desarrollo