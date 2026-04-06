Política

Diputados tendrán 16 días para cerrar labores: así se juega la última batalla legislativa antes del 1.º de mayo

Las fracciones afinan sus prioridades en un cierre marcado por el tiempo limitado y agendas que no coinciden con el Poder Ejecutivo

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Por Lucía Astorga
Asamblea Legislativa
La Asamblea Legislativa llega al cierre de su periodo 2022-2026 y las fracciones salientes ya tienen claras cuáles son sus prioridades para las últimas semanas. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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