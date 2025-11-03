Política

Diputados suspenden trámite de jornadas 4-3 por moción aprobada que limita aplicación bajo estos requisitos

En la primera jornada de sesiones extraordinarias, una modificación al proyecto de jornadas laborales de 12 horas frenó su avance, para hacer consultas obligatorias a tres instituciones.

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Diputados en Plenario Legislativo
El plenario aprobó dos mociones de Montserrat Ruiz, del PLN, en el proyecto de jornadas laborales ampliadas de 12 horas. Una de ellas fue enviada a consulta, lo que frenó el avance del proyecto. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jornadas 4-3Jornadas de 12 horasSuspenden discusión de jornadas
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.