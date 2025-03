Diputados se comprometen a aumentar plazos de prescripción para delitos de corrupción

Los diputados se comprometieron el martes a acelerar un proyecto de ley para aumentar los plazos de prescripción de los delitos de corrupción. El periodo subiría de 10 a 25 o 30 años, lo que daría más tiempo a los procesos judiciales sobre ese tipo de prácticas delictivas.

Primero, en el plenario legislativo, se aprobó una dispensa de trámites para el expediente 24.834, del Frente Amplio (FA), que busca modificar el Código Procesal Penal y la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, para aumentar el plazo de prescripción a 25 años.

Esa dispensa permite que la iniciativa pase directo al plenario, sin que se tramite en una comisión dictaminadora; se aprobó con 34 votos a favor y 14 en contra.

Los votos negativos provinieron de los ocho oficialistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y los seis legisladores de Nueva República (PNR).

Fabricio Alvarado explicó que votaron en contra porque ellos tienen una propuesta similar el expediente 22.460, pero que eleva el plazo de prescripción para los delitos de corrupción a los 30 años.

El legislador del PNR aseguró que la propuesta suya está en una etapa más avanzada, ya fue dictaminada por una comisión y superada la primera etapa de mociones de fondo. Si no hay más mociones, el proyecto podría incluso ser aprobado en primer debate pronto.

“No creemos que haya que dispensar de trámites un proyecto tan importante como este, cuando efectivamente tenemos sumamente avanzado en la Comisión de Jurídicos el 22.460, que ya se discutió, que tiene criterios de gente experta y que además propone que estos delitos prescriban no a los 25, sino a los 30 años”, aseguró Pilar Cisneros, la jefa del PPSD.

Eventual acuerdo entre FA y Nueva República

En razón de lo planteado por Fabricio Alvarado sobre su iniciativa, el frenteamplista Ariel Robles manifestó públicamente la intención de mover la iniciativa, sin importar si es con el proyecto del FA o con el fabricista.

“No importa si es el de Nueva República, de Liberación, del PUSC. No importa de quién sea la autoría, si estamos de acuerdo; metámoslo en una posposición y lo votamos de una vez. El tema es que aquí tenemos que dar un mensaje a Costa Rica de que los delitos de corrupción no van a quedar impunes, no importa quién lo haya cometido”, dijo Robles.

Fabricio Alvarado le tomó la palabra al frenteamplista e hizo un llamado a los jefes de fracción para que se acuerde, este jueves, incluir la iniciativa más avanzada en la agenda de proyectos para conocer en el plenario.