Política

Diputados corrigen error que permitía beneficio del brazalete a sentenciados por varios delitos

Reforma aprobada en primer debate modifica artículos en el Código Penal y el Código Procesal Penal

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Por Aarón Sequeira
Priscilla Vindas, Alejandra Larios y Gloria Navas
Las diputadas Priscilla Vindas, Alejandra Larios y Gloria Navas impulsaron una moción para eliminar el concepto de "armas contundentes" del proyecto, por considerar que es muy indeterminado. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Brazalete electrónicoDelitos con armas
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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