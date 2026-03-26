Diputado niega haber renunciado al PUSC: ‘Pedí suspender la militancia’

Horacio Alvarado niega haber renunciado al PUSC, dijo que solo pidió suspender su militancia, mientras está bajo investigación del Tribunal de Ética del partido.

El diputado Horacio Alvarado negó, ante consulta de La Nación, haber renunciado totalmente al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y alegó que solamente pidió que le suspendan su militancia.

El legislador reconoció a este medio, vía escrita, que esa suspensión es temporal, pero que no tiene un plazo definido.

La decisión de Alvarado de separarse de la Unidad se dio un día después de que La Nación dio a conocer que se le abrió un proceso en el Tribunal de Ética, que podría desencadenar en su expulsión como militante.

“Yo no estoy renunciando, estoy pidiendo una suspensión de la militancia. Además, tengo un proceso pendiente con el tribunal. Tengo que presentar todos los descargos a mi favor”, dijo.

Consultado para qué suspender la militancia mientras tiene ese proceso y si es posible llevar adelante un proceso a alguien que no es militante activo, Alvarado alegó que pidió la suspensión “para que el proceso de investigación sea más transparente”.

Según el diputado herediano, eso es así como cuando uno se inhibe de una votación, ya sea porque impacta su vida personal, familiar o de negocios. “Lo ético, correcto y transparente es inhibirse”, dijo.

Sobre realizar un proceso contra una persona sin militancia activa, Alvarado alegó que, de su parte, lo llevará hasta finalizar, y enfatizó que no se trata de una renuncia formal.

El diputado también dijo que no le puso un plazo a esa suspensión, porque no sabe cuánto va a durar el proceso.

Aparte de ser legislador de la Unidad, Horacio Alvarado también es asambleísta del partido, por lo que se le preguntó si igualmente se aparta de todos los órganos de los que forme parte como socialcristiano.

Este jueves por la mañana, el congresista indicó que, al suspender su militancia, no participará en las asambleas donde eventualmente se tome una decisión que lo involucre a él, para que no le acusen de querer manipular ningún voto.

El proceso abierto por el Tribunal de Ética cuestiona que Horacio Alvarado y otros cuatro diputados votaron en contra de quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, en dos ocasiones, una para enfrentar un proceso judicial por el delito de concusión, en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y otra para afrontar el proceso por beligerancia política, en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Aparte de Alvarado, están bajo investigación del órgano ético Melina Ajoy, Carlos Andrés Robles, María Marta Carballo y el ahora independiente Leslye Bojorges.

Precisamente, Alvarado cuestionó que la persona que los denunció ha trabajado como embajador en dos gobiernos que no son del PUSC, con Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves.