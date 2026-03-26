Política

Diputado niega haber renunciado al PUSC: ‘Pedí suspender la militancia’

Horacio Alvarado alega que seguirá adelante con el proceso que le abrió el Tribunal de Ética, incluso sin militancia activa

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Por Aarón Sequeira
diputado Horacio Alvarado Bogantes
Horacio Alvarado niega haber renunciado al PUSC, dijo que solo pidió suspender su militancia, mientras está bajo investigación del Tribunal de Ética del partido. (Albert Marín/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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