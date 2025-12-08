Política

De megaoperativos a suspensión de libertades individuales: así proponen los candidatos afrontar la inseguridad

‘La Nación’ analizó los planes de gobierno de los 20 aspirantes presidenciales y encontró coincidencias, así como marcadas diferencias para atender la crisis de violencia que azota al país

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
13/08/2025/ Allanamientos en barrio Atlántida para detener a socios de Tony Peña Russell, Caso se conoce como Tony’s boys Grupo se constituyó tras la captura de Tony el año pasado / foto John Durán
La campaña electoral se perfila alrededor de las propuestas de los partidos para luchar contra la crisis de inseguridad. Foto: (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Planes de gobiernoCrisis de inseguridad
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.