Política

¿Cuál candidato piensa como yo? Haga este quiz electoral y descubra sus coincidencias con cada aspirante

Conteste 20 preguntas para conocer con cuáles aspirantes coincide más usted y en qué temas

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo

De cara a las elecciones del 2026, responda el siguiente quiz con 20 preguntas y descubra cuáles candidatos coinciden más con usted y en cuáles temas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Quiz electoralElecciones 2026Quiz
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.