Costarricense es la primera mujer en asumir la Secretaría de la Corte IDH

La costarricense Gabriela Pacheco Arias es la primera mujer en asumir la Secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La costarricense Gabriela Pacheco Arias se convirtió en la primera mujer en asumir la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La abogada ocupa el cargo desde el pasado 1.º de abril.

Su designación fue acordada desde el 27 de noviembre de 2025, durante el 184 período ordinario de sesiones de la Corte, en reconocimiento a una trayectoria de más de dos décadas dentro de la institución, según informó la institución en aquel momento.

Pacheco Arias inició sus funciones tras la conclusión del mandato del secretario saliente, Pablo Saavedra Alessandri, quien se desempeñó en el puesto hasta el 31 de marzo de 2026.

Con 22 años de experiencia en la Secretaría del Tribunal, la costarricense ha desempeñado diversos cargos, entre ellos abogada senior, coordinadora de cooperación internacional y directora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, instancia que lideró desde su creación en 2015 hasta mayo de 2024. Posteriormente, fue designada como secretaria adjunta en junio de ese mismo año.

Pacheco Arias es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, así como un diplomado en derechos humanos y mujeres por la Universidad de Chile.

El Ministerio de Relaciones Exteriores externó su satisfacción por el inicio de funciones de la abogada costarricense y señalaron que su gestión contribuirá al fortalecimiento del tribunal y a la promoción y protección de los derechos humanos en la región.

Asimismo, la Cancillería subrayó el carácter histórico del nombramiento, al tratarse de la primera mujer en ocupar la Secretaría del principal tribunal regional en materia de derechos humanos.