Política

Costarricense es la primera mujer en asumir la Secretaría de la Corte IDH

La designación de Gabriela Pacheco Arias marca un hito en la Corte IDH y es el reconocimiento a una trayectoria de más de dos décadas en el Tribunal

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Por Lucía Astorga
La costarricense Gabriela Pacheco Arias es la primera mujer en asumir la Secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La costarricense Gabriela Pacheco Arias es la primera mujer en asumir la Secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Ministerio de Relaciones Exteriores/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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