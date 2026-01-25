Claudia Dobles promete subir pensiones de Régimen No Contributivo a ¢100.000

La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles promete aumentar “progresivamente” el monto de la pensión que se otorga bajo el Régimen No Contributivo de ¢82.000 a ¢100.000 en un eventual Gobierno.

La aspirante presidencial aseguró que este es uno de los compromisos incluidos en su programa social, el cual además contempla sacar 30.000 personas que se encuentran en lista de espera para acceder a esta ayuda y que ya tienen aprobada la pensión, pero que no la reciben por falta de fondos.

Dobles sostuvo que en este momento el país tiene una proyección “muchísimo más sana” de las finanzas públicas, lo que daría al próximo Gobierno un mayor margen para inversión social.

La candidata busca aumentar el monto de la pensión y crear nuevos centros diurnos para adultos mayores. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“De hecho, ya esta Administración ha tenido mucho más margen que la Administración pasada para invertir, para hacer inversión social y no lo ha hecho porque no ha querido”, afirmó.

El plan para la población adulta mayor, además contempla otorgar ayudas económicas para las personas encargadas del cuido de estas personas, además crear 10 nuevos centros diurnos.

En una entrevista a este diario, la exprimera dama aseguró que la inversión social contemplada en su programa de gobierno, también comprendería atender otros dos ejes: la niñez y adolescencia y las familias.

Para el primer grupo propone aumentar el sistema nacional de cuidos, fortalecer el transporte estudiantil y comedores escolares, además de “recuperar 115.000 becas del programa ”Avancemos"

En el caso de las familias, Dobles aseguró que además de los mencionados apoyos para cuidadoras, también se pretende “recuperar la eficacia en la ejecución y la inversión en vivienda de interés social”.

Según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el año pasado la entidad cerró con un rezago de 30.000 solicitudes de pensión para personas en condición de pobreza, debido a que el presupuesto asignado por el gobierno resulta insuficiente para atender la demanda real de este régimen.

Actualmente, este régimen de pensiones cubre alrededor de 150.000 personas.