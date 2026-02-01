Auxiliar de accesibilidad: un nuevo acompañante de personas con discapacidad en las elecciones 2026

Las personas con discapacidad tendrán un nuevo aliado durante estas elecciones 2026: el auxiliar de accesibilidad.

Las personas con discapacidad y los adultos mayores de 200 centros de votación en todo el país tendrán a su disposición cuando asistan a emitir su voto en las elecciones 2026: el auxiliar de accesibilidad.

La incorporación de figura es un proyecto piloto, y se encargará de atender a las personas con discapacidad y adultas mayores cuando ingresen al centro de votación, para facilitarles su experiencia al votar.

Dentro de las funciones de los auxiliares electorales están:

Acompañamiento y orientación sobre la junta receptora de votos en la que les corresponde sufragar.

Brindar información acerca de los productos de apoyo (ayudas técnicas).

Acompañar las opciones de voto público y asistido.

Canalizar con otros agentes electorales los reportes sobre la accesibilidad en los centros de votación.

Estos auxiliares fueron capacitados por el organismo electoral en temas de accesibilidad y del funcionamiento de las juntas receptoras de votos.

Estas personas recibirán un reconocimiento de ¢48.000, para compensar los gastos en traslados y alimentación.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan que en Costa Rica 676.310 personas viven con una discapacidad. Ellos representan el 17,2% de las personas mayores de edad. De ellas, 192.373 (el 28,44%) tienen una discapacidad de leve a moderada y 483.937 (71,56%), una severa.

Por su parte, se estima que el 9% de la población costarricense tiene 65 años o más. Según datos del TSE, hay 600.565 adultos mayores inscritos para votar, ellos constituyen el 16,09% del padrón. De ellos, 125.198 tienen 80 años o más, y representan el 3,35% del padrón.