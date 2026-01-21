Atraso de una hora en debate Extra: Candidatos resistieron de pie, entre sonrisas y camaradería

Los candidatos departieron mientras se resolvían los problemas técnicos que impedían que se vieran los subtítulos de las preguntas para Álvaro Ramos.

Claudia Dobles (Agenda Ciudadana), Ariel Robles (Frente Amplio), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional) y Natalia Díaz (Unidos Podemos) departieron y sonrieron mientras se resolvía un problema técnico que impidió el arranque puntual del debate organizado por Grupo Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Si bien el debate inició a las 7:24 p. m., 24 minutos después de la hora pactada, poco después su desarrollo se detuvo debido a que se presentó un problema técnico con la transcripción, en tiempo real, de las preguntas para el candidato Ramos.

La situación fue expuesta por los aspirantes presidenciales Juan Carlos Hidalgo, Claudia Dobles y Natalia Díaz.

El debate se reanudó a las 8 p. m. y se anunció que el tercer bloque dispuesto para este debate, sería eliminado.