Política

Atraso de una hora en debate Extra: Candidatos resistieron de pie, entre sonrisas y camaradería

Espacio en el que participan los candidatos Ramos, Dobles, Hidalgo, Robles y Díaz sumó una hora de retraso

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Debate, organizado por Grupo Extra y CFIA
Los candidatos departieron mientras se resolvían los problemas técnicos que impedían que se vieran los subtítulos de las preguntas para Álvaro Ramos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Debata Grupo Extra CFIA
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.