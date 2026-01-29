Álvaro Ramos critica política monetaria del Banco Central: ‘Está orientada esencialmente a la destrucción de la producción nacional’

El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, planteó una reforma a la política monetaria del BCCR para que, además de controlar la inflación, incorpore como objetivo la protección de la producción nacional, durante el debate “Apolítico” del medio digital No Pasa Nada.

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), crítico la política monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR), este miércoles, durante el debate “Apolítico” del medio digital No Pasa Nada.

El candidato calificó la política monetaria como “orientada esencialmente a la destrucción de la producción nacional”, ante una consulta sobre las medidas que implementaría un eventual gobierno para asegurar empleo a personas jóvenes y desempleadas.

El tipo de cambio ha tendido hacia una marcada apreciación del colón frente al dólar. La situación ha generado múltiples quejas por parte de sectores productivos como el turismo y los exportadores.

“Nosotros hemos propuesto una modificación a la Ley del BCCR para que se preocupe por la producción, además de la inflación”, indicó Ramos.

Además de esa reforma, el aspirante liberacionista señaló que impulsaría el programa Segunda Oportunidad, el cual describió como un “alivio crediticio” para cientos de familias en Costa Rica que hoy “están ahogadas en deudas, que nunca pueden limpiar una mancha y no pueden emprender de nuevo, cuando han tenido un emprendimiento fallido”.

Ramos agregó que existen medidas puntuales, como el programa Primera Oportunidad, dirigido a personas jóvenes que buscan trabajo, con el fin de otorgar incentivos a los empleadores para la contratación.

En el caso de las mujeres, el candidato del PLN afirmó que la maternidad es castigada en Costa Rica y que, debido a que la red de cuido es insuficiente, su propuesta es ampliarla para que más mujeres emprendedoras puedan incorporarse al mercado laboral sin la preocupación de quién cuidará a sus hijos.