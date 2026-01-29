Política

Álvaro Ramos critica política monetaria del Banco Central: ‘Está orientada esencialmente a la destrucción de la producción nacional’

El candidato del PLN propuso cambios a la ley del Banco Central y medidas de empleo para jóvenes y personas desempleadas

Por Cristian Mora
Debate Repretel - Noticias Monumental
El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, planteó una reforma a la política monetaria del BCCR para que, además de controlar la inflación, incorpore como objetivo la protección de la producción nacional, durante el debate “Apolítico” del medio digital No Pasa Nada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







