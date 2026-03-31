Política

Abogados de Marulin Azofeifa cuestionan aparentes intentos de diputados de dejar impune denuncia a Fabricio Alvarado

Representantes legales aseguran que pedir una prórroga al plazo para rendir informe generaría impunidad, porque el diputado dejaría su cargo y no podría continuar el proceso

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Por Aarón Sequeira
David Delgado y Carolina Hidalgo
David Delgado y Carolina Hidalgo, abogados de la exdiputada Marulin Azofeifa, sospechan que varios diputados intentan dejar la denuncia contra Fabricio Alvarado en la impunidad. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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