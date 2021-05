Escuché el mensaje del señor Presidente de la República sobre la deuda interna con el cuidado y la atención que, por su temática, este merecía. Al final, me quedó la impresión de no haber estado suficientemente atento. Inclusive dudé si, en algún momento, me venció el cansancio y me quedé dormido, pues al final de aquella larga y estremecedora hora, convertida en escaparate de preciados bienes nacionales, sólo escuché una breve referencia al cobro de los impuestos y a la apropiación ilícita del impuesto de ventas. Por eso al día siguiente, con lápiz en mano para subrayar las propuestas y uno color rojo para destacar el tema del famoso impuesto y que así no me pasara inadvertido, me dediqué a la fragosa tarea de leer el mensaje presidencial publicado por La Nación.