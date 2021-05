En los últimos años, he asesorado y realizado varios estudios en diferentes partes del país sobre ambiente laboral, clima organizacional, en el Instituto Costarricense de Electricidad y Telecomunicaciones (ICE), en los que he apreciado que los vehículos son una herramienta básica, fundamental, en muchos de los procesos de la institución, por eso me siento en capacidad de argumentar al respecto, además de los criterios que puedan dar las autoridades del ICE.