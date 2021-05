De aquí que la mente humana tenga muchos aposentos vacantes, los cuales solo se pueden ocupar con nobles ideales: cambiar para ser mejores y no excluir el poder de la unión y la solidaridad, como la mixtura de nuestra propia esencia. Porque el mundo varía, la gente cambia, lo ideal es armonizar las fuerzas de nuestro progreso personal, lo ideal es una fe fermentada con una sana levadura del futuro; no es fin sino camino, no es ser siempre la misma escultura humana, sino darse en cada día lo mejor de sí.