Actualmente vivimos una política sin ideas, donde no es posible distinguir con claridad posiciones ni --mucho menos-- un espectro político-ideológico que le sirva de referencia a nadie. Con sinceridad lo digo, es difícil saber hoy a qué atenerse. Ante la ausencia de verdaderas concepciones sobre el Estado, nuestros políticos medran en una actividad política casuista, abrigada por la coyuntura ocasional, por el interés personal o de grupo, incapaz de articular un modelo a largo plazo sobre la economía, sobre las funciones del Estado y la sociedad civil. Porque esta, para colmo de males -y como ya escribió en esta misma página un expresidente- el problema de las encuestas. Se trata de una clase política amarrada a la dictadura de las encuestas, dispuesta a falsificar sus convicciones de apenas ayer, con tal de congraciarse con la dirección del viento popular. Al actual Gobierno hay que reconocerle, a pesar de su complicada gestión, el haber sido más valiente que otros: asumió medidas correctivas y urgentes en varios campos (régimen de pensiones, reforma tributaria, etc.) a costa de enfrentarse al descrédito popular. No le ha bastado, sin embargo porque -presa del problema general de la clase política, es decir, ausencia de un proyecto general del Estado- se ha visto obligado, como tantos otros gobiernos, a apagar incendios.