Una piedra sensible

Conservo en mi oficina una piedra, canto rodado, que alguien recogió de un playón en las nacientes del río Chirripó, cuyas aguas bajan precipitadamente, uniéndose con otros afluentes, para formar el río General.

La piedra la tenía mi amigo Chico Elizondo en su casa de Canaán y, en cierta ocasión, cuando llegué a visitarlo, le llamó la atención que yo mirara con insistencia aquella piedra especial. –¿Le gusta?, me preguntó. –Sí, es hermosa, grande y pulida como un huevo de avestruz. –Pues se la regalo, terminó diciéndome.

Agua y alegría. De vez en cuando la llevo al baño y la remojo, pues pienso que le hace falta el agua del río y me parece que se alegra. También, cuando distraídamente la miro, recuerdo mi permanencia en los bosques y en ese río Chirripó, en el cual me bañaba con frecuencia, con amigos míos del campo a los que enseñaba a nadar.

Las piedras son seres vivientes y esta que tengo en mi despacho me lo demuestra con frecuencia, pues hablamos de nuestras experiencias comunes, porque yo, en cierta forma, también he rodado, dando tumbos y saltos, y aprendí, como ella, a limar asperezas y a convivir armónicamente con todos los cantos rodados de la humanidad que marchan por la vida sin saber el lugar para donde el destino los conduce.

Piedras con corazón. Mi piedra pareciera que ha sido extraída del Muro Occidental de Jerusalén a donde, durante siglos, acudían una vez al año a llorar los judíos que habían sido expulsados de su ciudad sagrada por el emperador Adriano. Entonces, frente al muro, exclamaban:

El muro, lugar de musgo y tristeza./El muro, lugar de plomo y dolor./Hay gente con corazón de piedra./ Hay piedras que tienen corazón.

Mi piedra, hace unos pocos días, amaneció húmeda, y pienso que había llorado. Entonces he decidido regresarla a sus aguas frías del río Chirripó. Como me conoce, adivina mi pensamiento y me ha parecido que hoy estaba rodando de alegría.