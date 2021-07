"Los hombres no se practican los exámenes de diagnóstico por temor a que les encuentren algo". Un relato para la historia - 1

El artículo de don Jorge Guardia, El legado de Rodrigo Carazo , es lo que me ha hecho escribir este relato que tiene algún interés histórico.

Dice don Jorge: “Con el café en la baja y el petróleo al alza, y sin la AID, el país se empobreció. Yo no sé si su razón la comprendió. O, quizá, su bravo corazón de león, no lo aceptó. Se revolcó como fiera herida…Por eso no quiso devaluar, a pesar de que muchos le insistimos de buena fe. Aún recuerdo sus palabras: “En mi gobierno, no habrá devaluación”. ¡Lástima!, dice don Jorge, “fue el principio del fin”.

Don Jorge califica esa frase para no lastimar a don Rodrigo, pero juzgado con base en sus consecuencias, el golpe de esa decisión fue muy duro para el país. Fue por razones geopolíticas propias de la Guerra Fría que Estados Unidos consideró en su interés inyectarle a nuestra economía, durante el gobierno de don Luis Alberto Monge, un millón de dólares diarios. Esto mitigó el impacto de esa decisión política.

Hay eventos en la vida de las personas tan impactantes que, simplemente, no se olvidan. Guardia se lamenta de que don Rodrigo no le hizo caso a él y a “muchos otros” de que devaluara. No se le pudo olvidar esa frase de don Rodrigo: “No habrá devaluación”. Y esa misma frase trajo a mi memoria algo que tampoco he olvidado y sobre el mismo tema. Días después de que don Rodrigo fuera elegido presidente, recibí una llamada del entonces presidente de la República, don Daniel Oduber quien me pidió que lo visitara. Don Daniel conocía mi cercana amistad con varios de los empresarios que habían ayudado a don Rodrigo en su campaña.

Cuando me recibió, sin mucho preámbulo, me dijo: “Preguntale a Carazo si quiere que yo devalúe”. Llamé al más cercano de estos amigos y le solicité que me consiguiera, cuanto antes –porque era importante– una entrevista con don Rodrigo. Me informó de que andaba por todo el país, agradeciéndole al pueblo su apoyo en la recién concluida campaña electoral, pero al rato me llamó para decirme: “A las 8 de la noche en casa”.

Ocho, nueve, diez de la noche y como a las once, llegó don Rodrigo como una lechuga de fresco. Me limité a darle el recado para irme a dormir. Se puso de pie y comenzó a caminar por la sala sin decir nada. Macho , le dije, pensando que estaría cansado, “sentate”. “No”, me respondió, “es que pienso mejor así”. Después de un rato que se me hizo eterno, me respondió con toda claridad: “Decile que no”. Me paré, le di la mano y me despedí de mi amigo y su señora quienes me acompañaron a la puerta de salida. Como a don Jorge Guardia, aún recuerdo las palabras que les dije a mis amigos al irme: “Qué locura. Nos llevó el carajo”.

Al leer el artículo de don Jorge Guardia, pensé si no fue esa noche, en la casa de mis amigos, cuando don Rodrigo tomó su decisión definitiva. La oferta de don Daniel puede haber sido el detonante que ya lo obligaba a definirse y formalizar una decisión que antes de esto era apenas una opción.

Se le había presentado el momento crítico de “poner el huevo” y, pienso, una vez tomada la decisión, los argumentos de don Jorge Guardia y sus amigos de nada servían. No les iba a hacer caso. Don Rodrigo Carazo no era “tico”. Era costarricense y tenía la capacidad de representar algo. No practicaba el arte de no ser nada.