Los empresarios costarricenses no pueden aspirar a competir con éxito en el mundo globalizado, si la oferta de seguros comerciales continúa en manos de un ente estatal, monopolista y burocrático, que suple servicios poco ágiles y caros. Tampoco podremos reducir significativamente el saldo de la enorme deuda del Estado ni bajar la carga de intereses que ella apareja. Mientras esto no ocurra, las finanzas públicas no podrán contar con recursos para atender necesidades fundamentales de la sociedad, en el campo de la seguridad ciudadana, la salud, la educación y las obras públicas de infraestructura, para citar sólo algunas áreas donde la acción del Estado es clave y donde la insuficiencia estatal es notoria.