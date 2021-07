Expandir Reproducción automática 1 de 2

Desde antes que finalizara el proceso electoral del 2006, pero sobre todo a partir de ese momento, se ha venido afirmando que Costa Rica es un país polarizado. El tema del TLC ha contribuido a profundizar esta polarización, sostienen algunos analistas, académicos y políticos; peor aún, aseguran, después del referéndum este seguirá siendo un país polarizado. Sobre estos temas vale la pena reflexionar cuidadosamente, porque en Costa Rica algunas conjeturas tienden a convertirse en realidades, aun cuando no se ofrezcan argumentos concretos para sustentarlas.

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una de las acepciones de “polarizar” es “orientar en dos direcciones contrapuestas”. Una sociedad polarizada es, en conse- cuencia, una comunidad en la que sus miembros se dividen y mueven en direcciones contrarias. En el caso del TLC, argumentan sobre todo sus detractores, la sociedad se encuentra polarizada porque dos grupos, más o menos del mismo tamaño según ellos, impulsan tesis contrapuestas. Citan como señal inequívoca de esto algunas percepciones que obtienen de su entorno inmediato, la magnitud de algunas manifestaciones públicas, especialmente la del pasado 26 de febrero, además de una especie de “sensación” personal que han validado en conversaciones con colegas que “sienten” lo mismo, o en actividades de análisis patrocinadas por organizaciones afines.

Valoración crítica. Sin embargo, estas afirmaciones deben ser valoradas críticamente. Por un lado, muchas veces lo que se presenta como una realidad irrefutable no es más que una percepción autorreforzada en el seno de algunos pequeños grupos involucrados en el debate de estos temas. El nivel de confrontación sobre el TLC no parece ser el mismo más allá de las universidades y ciertos círculos académicos, intelectuales, políticos y gremiales. En la población general no parece existir el mismo fervor ni el mismo grado de militancia a favor o en contra del tratado, sobre todo porque ese grado de compromiso solo es posible para personas que tengan el tiempo o los recursos para ello. La mayor parte de la ciudadanía ha adoptado una posición, pero probablemente tenga preocupaciones más urgentes y perentorias que involucrarse en las interminables discusiones en las que han estado enfrascadas más o menos las mismas personas en los últimos tres años.

Por otro lado, la manifestación del 26 de febrero pasado –mencionada como prueba concluyente de la profunda polarización social–, si bien fue numerosa y contó con la asistencia entusiasta de múltiples sectores, no podría ser la prueba irrefutable de la polarización que algunos aseguran fue, aun cuando aceptemos las cuantificaciones más optimistas hechas respecto de la participación en la misma. Cien mil costarricenses es una cifra importante, pero en un país de cuatro millones y medio de habitantes –de los cuales dos millones y medio son votantes–, pareciera desproporcionado afirmar que esa marcha mostró incuestionablemente un país dividido en partes iguales.

De estas cavilaciones surgen entonces algunas preguntas. ¿Está verdaderamente polarizada la sociedad costarricense? Respecto del total de la población, ¿qué porcentaje debe tener cada grupo para confirmar la polarización? ¿Está polarizado un país en donde, por ejemplo, un 57% pareció apoyar una posición y un 43% pareció no haberlo hecho, tal y como sucedió en las pasadas elecciones? Si las últimas encuestas respecto a la posible intención de voto respecto del TLC son correctas, ¿hay polarización ahí donde un grupo tiene un 10% más que el otro? ¿Y cómo medimos el grado de convicción de cada votante? ¿Irá el grueso de la ciudadanía a votar al referéndum, se alegrará de ponerle fin a esta aparente interminable discusión y seguirá con su vida, o continuará rumiando una derrota hasta el fin de los tiempos, condenando a Costa Rica a la polarización eterna? Después de que se celebre el referéndum y, asumiendo que la unanimidad no es posible en sociedades diversas como la nuestra, ¿cuándo, desde la perspectiva de la lógica de la polarización, dejará de estar polarizado el país? ¿Qué hecho determinaría el fin de la polarización? ¿Cuántas personas deben coincidir en un curso de acción para que el dictum de la polarización quede sin efecto? O, por el contrario, ¿cuántas personas opuestas mantendrían vigente el estado de polarización?

Conexión con la realidad. ¿Por qué es importante el tema? Por dos razones. Primero, porque de percepciones equivocadas o sin asidero parten medidas de política pública igualmente desconectadas de la realidad. Y segundo, porque, si bien es cierto que hay personas honestamente preocupadas por una situación que consideran peligrosa (si fuera cierta), hay grupos que se benefician del discurso de la polarización. Si la sociedad está polarizada de alguna manera se sugiere que hay dos bloques de tamaño similar que van en direcciones contrapuestas. Si un grupo reivindica la representación de uno de esos segmentos parecerá que habla por la mitad de la población, aun cuando en la realidad sea representante de un sector minúsculo de la sociedad. En este contexto, prolongar, aun cuando sea ficticiamente, el escenario de la polarización, les permite seguir asumiendo esa representación que, en realidad, no tienen. Y desde esa posición pueden obstaculizar la gobernabilidad, descalificando en nombre de esa mitad inexistente toda política que se oponga a su propio programa. Por eso, el tema de la polarización debe ser rigurosamente analizado, y, sobre todo, concretamente demostrado por quienes lo sustentan.