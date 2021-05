Cursaba las carreras de Derecho y Filosofía, que canalizan y colman tantas inquietudes. Pero esto no era suficiente: una voz interior me pedía más. Algunas lecturas -Jacques Maritain, Gabriel Marcel, Thomas Merton, Jean Guitton, Romano Guardini- me abrieron horizontes, fueron poniendo mociones interiores, me dieron luces, fundamentos, se afianzó mi fe cristiana. Y llegué a la convicción -elemental, quizás- de que así como alimentamos el cuerpo, en la misma medida, y más, debía alimentarse el alma. Comprendí la imperiosa necesidad de tener vida interior, de encontrarle un mayor sentido a la existencia, de hallar ese alguien que nos endiose y lleve a movernos dentro de la libertad de los hijos de Dios y no dentro de la relativa libertad que vislumbran la ciencia y la filosofía. Vi con mayor claridad que la clave era nacer de nuevo, como le dijo Cristo al sabio judío Nicodemo.