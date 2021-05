Lo notable aquí no es la comisión, sino la falta de vergüenza del Ministro, que no ha tenido la dignidad de renunciar. Si la comisión es necesaria, es porque el Presidente no tiene confianza ni en él ni en su Ministerio. Y si no se necesita, entonces es una cachetada innecesaria que lo desautoriza, debilita al Tratado y muestra que el Presidente está como en Babia, entre idas a España, al Vaticano y lloros por el príncipe Rainiero.