Acabo de leer La fiesta del Chivo ; y les cuento que, allá por la página 48, creí ser víctima de un déja-vu . Sí, esto yo lo había leído antes. No me malinterpreten, no digo que se trate de un plagio: digo que la prosa de Mario Vargas Llosa, su peruano autor, me pareció idéntica -estilo, forma, ritmo- a la usada por el colombiano Gabriel García Márquez en Noticia de un secuestro (1996). Un poco después, casi a la mitad del libro, creí percibir también que al dúo se sumaba la voz de Carlos Fuentes ( Los años con Laura Díaz , 1999).