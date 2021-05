2) Se visualiza a la Institución como una entidad en la que abundan "graves deficiencias de control interno", "Deficiente planificación en procesos administrativos que ocasiona gasto excesivo", "compras eventualmente irregulares", etc., que en conjunto brindan una visión general de caos y desperdicio de recursos públicos que este Tribunal no comparte por inexacta. Desde luego, en la gestión administrativa puede haber errores, que como humanos no podemos evitar, pero en general el Tribunal es una organización eficiente, que ha administrado 14 estupendas elecciones en su historia a un bajísimo costo en términos comparativos, con un cuerpo de funcionarios de una gran honorabilidad y experticia y que sigue siendo un modelo dentro de la familia de organismos electorales americanos, tal y como demuestran los abundantes reconocimientos internacionales en este sentido, tanto en el aspecto electoral en sentido estricto como en lo que concierne a los servicios registrales y de identificación ciudadana.